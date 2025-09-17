Guaymallén: tres heridos tras un choque frontal de motos

Grave accidente vial en Acceso Este y Tirasso de Guaymallén.

Tres jóvenes de entre 19 y 24 años sufrieron heridas de consideración y al dos de ellos permanecen internados en grave estado luego de un accidente vial en Guaymallén , cuando chocaron de frente dos motos.

El siniestro ocurrió minutos después de la 1 en la Lateral del Acceso Este y Tirasso, en Guaymallén , y los tres jóvenes quedaron internados en el hospital Central.

Dos de ellos sufrieron traumatismos de cráneo por lo que su estado de salud es más delicado. Ahora la justicia investiga la mecánica del siniestro.

Según fuentes policiales, el choque fue protagonizado por una moto Honda Wave que manejaba Joaquín Torres (19), quien estaba acompañado por Pablo Alcaino (22) y una moto Motomel, que estaba al mando de Luciano Delgado (24).

El choque fue en la lateral noreste del Acceso Este y Tirasso, provocando que la policía tuviera que asistir rápidamente a los damnificados.

Quienes se llevaron la peor parte fueron los dos conductores, quienes sufrieron traumatismos de cráneo y golpes varios en distintas partes del cuerpo. En tanto que Alcaino fue diagnosticado con politraumatismos varios.

Los tres quedaron alojados en el hospital Central y se espera por la evolución en las próximas horas.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal y Científica, por lo que ahora los peritos intentan determinar la mecánica del siniestro.