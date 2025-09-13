Violento choque en Guaymallén dejó a un motociclista con heridas graves y amputación Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Por Juan Pablo Strappazzon







En la madrugada de este sábado, alrededor de las 06:45, un grave accidente vial entre un auto y una moto ocurrió en Ruta 50 y Rodríguez Peña, de Guaymallén. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este caso.

Cómo fue la violenta colisión entre la moto y el auto en Guaymallén Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió cuando el conductor de la moto (Eduardo Portugal de 38 años) circulaba por Ruta 50 en dirección de oeste a este. Por motivos que aún se investigan, fue embestido por un automóvil, que transitaba en sentido contrario (de este a oeste) y al llegar a la intersección con Rodríguez Peña intentó girar a la izquierda.

Como resultado del impacto, el motociclista sufrió la amputación de una pierna. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó de urgencia al Hospital Central, donde fue ingresado con politraumatismos y la amputación de la pierna derecha.

Al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/L). En el caso intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.