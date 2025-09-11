Efemérides

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

El fuego se desató en la calle Astorga. Aunque no se registraron heridos, las llamas destruyeron por completo un departamento.

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos&nbsp;

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 

Foto ilustrativa
 Por Luis Calizaya

En horas de la tarde del jueves, un incendio se desató rápidamente en calle Astorga, Guaymallén, alcanzando al menos a tres departamentos. Afortunadamente, no se registraron heridos. Pese a la rápida intervención de la dotación de bomberos del departamento, un complejo habitacional quedó completamente destruido.

Importante incendio en Guaymallén alcanzó a tres departamentos

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando varios llamados al 911 alertaron a la policía y a los bomberos sobre el fuego en viviendas ubicadas en calle Astorga 5818. Al llegar, constataron que se trataba de un complejo de departamentos.

Lee además
Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda.
tragedia

Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda
Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales video
Llamas intencionales

Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales

Con la intervención de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén, las llamas provocaron daños totales en una de las tres viviendas, mientras que las otras sufrieron afectaciones parciales en los techos.

Horas más tarde, el incendio fue controlado sin que se registraran víctimas ni heridos. En una de las viviendas residía un joven de 32 años, hijo de la propietaria, mientras que otro de los departamentos se encontraba deshabitado.

Temas
Seguí leyendo

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Un hombre está grave tras un incendio en Las Heras

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

Ojos en Alerta permitió frustrar dos hechos delictivos en Mendoza

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Las Más Leídas

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
un herido

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Te Puede Interesar

El presidente observó la norma que nació de las provincias y sancionó el Congreso
Siguen los vetos

Pese al acercamiento, Milei vetó la ley impulsada por los gobernadores

Por Sitio Andino Política
Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025.
Balance

Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025

Por Natalia Mantineo
Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Efemérides

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Por Luis Calizaya