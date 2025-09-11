Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos Foto ilustrativa

En horas de la tarde del jueves, un incendio se desató rápidamente en calle Astorga, Guaymallén, alcanzando al menos a tres departamentos. Afortunadamente, no se registraron heridos. Pese a la rápida intervención de la dotación de bomberos del departamento, un complejo habitacional quedó completamente destruido.

Importante incendio en Guaymallén alcanzó a tres departamentos El hecho ocurrió durante la tarde, cuando varios llamados al 911 alertaron a la policía y a los bomberos sobre el fuego en viviendas ubicadas en calle Astorga 5818. Al llegar, constataron que se trataba de un complejo de departamentos.

Con la intervención de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén, las llamas provocaron daños totales en una de las tres viviendas, mientras que las otras sufrieron afectaciones parciales en los techos.

Horas más tarde, el incendio fue controlado sin que se registraran víctimas ni heridos. En una de las viviendas residía un joven de 32 años, hijo de la propietaria, mientras que otro de los departamentos se encontraba deshabitado.

