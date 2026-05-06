6 de mayo de 2026
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Incendio

Importante despliegue policial por un incendio en San Carlos que afectó una cosecha de orégano

Un incendio en un predio de Pareditas, San Carlos, afectó a gran parte de una cosecha de orégano. Mirá las fotos.

Importante incendio en un predio de Pareditas, San Carlos.&nbsp;

Importante incendio en un predio de Pareditas, San Carlos. 

 Por Pablo Segura

Un importante incendio se registró durante la madrugada de este miércoles en el departamento de San Carlos, más precisamente en una propiedad ubicada sobre calle Villegas, en la localidad de Pareditas, donde varios bomberos tuvieron que trabajar durante horas para poder sofocar las llamas.

Según la información disponible, el foco ígneo se originó y quemó gran parte de una cosecha de orégano, compuesta por al menos siete montículos.

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Por motivos que no fueron precisados, las llamas se propagaron y generaron una situación de gravedad que demandó la intervención de distintos cuerpos de emergencia.

Grave incendio en San Carlos durante una quema de orégano

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a efectivos de Bomberos de la Policía y personal de Defensa Civil, quienes desplegaron un operativo conjunto para contener el avance del fuego.

Las tareas se extendieron durante varias horas, en un intento por sofocar el incendio y evitar que se expandiera a sectores cercanos del predio. Imágenes y videos difundidos por los equipos intervinientes reflejan la magnitud del siniestro y el esfuerzo coordinado de los brigadistas.

Por el momento, no se informaron víctimas ni mayores precisiones sobre los daños materiales, aunque el episodio generó preocupación en la zona rural de San Carlos.

Las causas que originaron el fuego aún no fueron detalladas.

Colaboración periodística: Abigail Romo.

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