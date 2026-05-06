6 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Marcelo D'Agostino

Piden que Marcelo D'Agostino sea imputado por abuso sexual y quede detenido

Un nuevo pedido de la querella complica a Marcelo D'Agostino en su causa por distintos delitos en contexto de violencia de género.

Marcelo DAgostino enfrenta una dura acusación por distintos delitos en contexto de violencia de género.&nbsp;

Marcelo D'Agostino enfrenta una dura acusación por distintos delitos en contexto de violencia de género. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La abogada querellante en la causa que se investiga al ex Subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, por una serie de delitos en contexto de violencia de género, solicitó en las últimas horas una ampliación de imputación y por ende que el acusado quede detenido.

Concretamente, la abogada María Elena Quintero solicitó que la justicia incluya las imputaciones por abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones graves dolosas agravadas.

Lee además
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la imputación no resultó sorpresiva

Cruce de versiones en el caso D'Agostino: la querella cuestiona y el acusado se defiende
Marcelo DAgostino fue imputado por dos delitos en contexto de violencia de género. 

Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino: los detalles

Al tener en cuenta la gravedad, y sobre todo las penas establecidas para el primero de estos delitos, la letrada insistió con la detención de Marcelo D’Agostino “por la gravedad del caso y el riesgo procesal”.

El nuevo pedido en la causa contra Marcelo D’Agostino por violencia de género

Quintero hizo el planteo este miércoles en horas de la mañana, asegurando que sobran pruebas para demostrar los delitos mencionados.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica, maria elena quintero, homicidio mariana dominguez.jpg
María Elena Quintero, la abogada querellante de la causa contra Marcelo D'Agostino.

María Elena Quintero, la abogada querellante de la causa contra Marcelo D'Agostino.

Para la letrada, el supuesto consentimiento en un acto sexual estuvo “viciado” por un contexto de “coerción, poder y violencia de género”. Para esto, destacó algunos pasajes de la declaración de la denunciante, semanas atrás en el Polo Judicial.

En ese sentido, la querella rechazó que se exija una pericia psicológica previa para decidir la imputación, al entender que es “ilegal y revictimizante”.

Ahora bien, una posible imputación por abuso sexual con acceso carnal y lesiones graves, empeoraría notablemente la situación procesal de Marcelo D’Agostino.

Tal es así que la abogada planteó un posible peligro de fuga, entorpecimiento de la causa y riesgo de manipulación o destrucción de pruebas. En tanto que también se denunció la posibilidad de existir amenazas e intimidación a testigos y la propia víctima.

Así las cosas, el expediente que investiga a Marcelo D'Agostino por violencia de género entrará en una nueva "batalla" judicial para determinar una posible ampliación de imputación. Mientras tanto, el sospechoso, que renunció a su cargo, continúa libre.

Temas
Seguí leyendo

Caso Marcelo D'Agostino: declaró una jueza, ex pareja del acusado

Las pruebas que buscan desacreditar un testimonio determinante en la causa contra D'Agostino

Grave incendio destruyó una cosecha de orégano en San Carlos: mirá las fotos y videos

Choque con alcoholemia positiva en Maipú

Insólito incidente en un hospital con policías heridos y un médico demorado

Ruta Nacional 40 otra vez escenario de un accidente vial

Video: así capturaron a un prófugo con reconocimiento facial por primera vez en Mendoza

Un gendarme irá a juicio oral por herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo

LO QUE SE LEE AHORA
El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

Insólito incidente en un hospital con policías heridos y un médico demorado

Las Más Leídas

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

Chau exámenes: el plan de la DGE para terminar la Secundaria

Más de la mitad de los mendocinos perderían el beneficio por Zona Fría en las boletas de gas

Menos subsidios al gas: qué zonas quedan afuera y quiénes podrán conservar el beneficio en Mendoza

Accidente sobre Ruta Nacional 40, Malargüe.

Ruta Nacional 40 otra vez escenario de un accidente vial