Piden que Marcelo D'Agostino sea imputado por abuso sexual y quede detenido

Marcelo D'Agostino enfrenta una dura acusación por distintos delitos en contexto de violencia de género.

La abogada querellante en la causa que se investiga al ex Subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino , por una serie de delitos en contexto de violencia de género, solicitó en las últimas horas una ampliación de imputación y por ende que el acusado quede detenido.

Concretamente, la abogada María Elena Quintero solicitó que la justicia incluya las imputaciones por abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones graves dolosas agravadas.

Cruce de versiones en el caso D'Agostino: la querella cuestiona y el acusado se defiende

Al tener en cuenta la gravedad, y sobre todo las penas establecidas para el primero de estos delitos, la letrada insistió con la detención de Marcelo D’Agostino “por la gravedad del caso y el riesgo procesal”.

Ahora quien deberá responder es la fiscal del caso, Valeria Bottini, quien hasta ahora sólo acusó al sospechoso por tenencia de arma de guerra y coacciones agravadas en contexto de violencia de género.

El nuevo pedido en la causa contra Marcelo D’Agostino por violencia de género

Quintero hizo el planteo este miércoles en horas de la mañana, asegurando que sobran pruebas para demostrar los delitos mencionados.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica, maria elena quintero, homicidio mariana dominguez.jpg María Elena Quintero, la abogada querellante de la causa contra Marcelo D'Agostino. Foto: Yemel Fil

Para la letrada, el supuesto consentimiento en un acto sexual estuvo “viciado” por un contexto de “coerción, poder y violencia de género”. Para esto, destacó algunos pasajes de la declaración de la denunciante, semanas atrás en el Polo Judicial.

En ese sentido, la querella rechazó que se exija una pericia psicológica previa para decidir la imputación, al entender que es “ilegal y revictimizante”.

Ahora bien, una posible imputación por abuso sexual con acceso carnal y lesiones graves, empeoraría notablemente la situación procesal de Marcelo D’Agostino.

Tal es así que la abogada planteó un posible peligro de fuga, entorpecimiento de la causa y riesgo de manipulación o destrucción de pruebas. En tanto que también se denunció la posibilidad de existir amenazas e intimidación a testigos y la propia víctima.

Así las cosas, el expediente que investiga a Marcelo D'Agostino por violencia de género entrará en una nueva "batalla" judicial para determinar una posible ampliación de imputación. Mientras tanto, el sospechoso, que renunció a su cargo, continúa libre.