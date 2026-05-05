5 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 40

Fuerte choque en Ruta Nacional 40 deja motociclista chileno herido en Malargüe

El conductor de un auto habría girado sin advertir a un grupo de motos que venía desde Chile, y por la misma dirección sobre Ruta Nacional 40 en Malargüe.

Accidente sobre Ruta Nacional 40, Malargüe.

Accidente sobre Ruta Nacional 40, Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un motociclista chileno resultó herido este martes por la tarde tras protagonizar un choque con un automóvil en la Ruta Nacional 40, en el ingreso norte a Malargüe. El siniestro ocurrió cuando el conductor del rodado mayor realizó una maniobra imprevista. La víctima fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro.

El incidente vial se registró cerca de las 15.25 a unos tres kilómetros del radio céntrico. Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil y una motocicleta de alta cilindrada, en un hecho que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona.

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Se repiten los accidentes sobre Ruta Nacional 40

Según pudo reconstruir SITIO ANDINO a partir de testimonios presenciales, ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte cuando, de manera repentina, el conductor de un Peugeot 206, un hombre mayor de edad domiciliado en el departamento, habría girado hacia el sector oeste de la calzada sin advertir la proximidad de un grupo de cuatro motociclistas chilenos que se desplazaban a escasa distancia.

Los rodados menores habían ingresado al país a través del Paso Pehuenche y tenían como destino final la ciudad de Mendoza. La maniobra del vehículo mayor habría sido determinante para que uno de los motociclistas no lograra esquivar el auto, produciéndose así el impacto.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, de nacionalidad chilena y de aproximadamente 29 años, fue quien se llevó la peor parte. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado a la guardia del Hospital Regional Malargüe, y presentaba escoriaciones y posibles fracturas, aunque se encontraba fuera de peligro.

En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso y no requirió asistencia médica. En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza de la Comisaría 24, quienes debieron interrumpir parcialmente la circulación vehicular para permitir las tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.

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