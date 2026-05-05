La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia para redescubrir su patrimonio con historia, arquitectura y sabores

Historia, patrimonio y gastronomía en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza vuelve a apostar por las experiencias urbanas con una nueva edición de “Sabor a Ciudad”, una propuesta que en esta oportunidad tendrá como eje los edificios icónicos del casco céntrico, combinando historia, arquitectura y gastronomía en un recorrido guiado por algunos de los espacios más emblemáticos de la capital mendocina.

La iniciativa busca invitar tanto a mendocinos como a turistas a sumergirse en la identidad local a través del patrimonio arquitectónico y la oferta gastronómica de la ciudad.

Un paseo entre historia, patrimonio y gastronomía La experiencia comenzará en el escudo de la Plaza Independencia, desde donde un guía anfitrión acompañará a los participantes brindando información sobre construcciones con declaratorias patrimoniales a nivel municipal, provincial y nacional. La primera parada será el Park Hyatt Mendoza, antiguo Plaza Hotel y uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad.

Luego, el circuito continuará por la tradicional Peatonal Sarmiento hasta llegar al Pasaje San Martín, que este año celebra su centenario y continúa sorprendiendo con sus vitrales y detalles de época.

La experiencia culminará en el histórico Edificio Gómez, declarado Monumento Histórico Nacional, donde los asistentes podrán disfrutar de un brindis en el rooftop del edificio. Día, horario y cómo conseguir entradas “Sabor a Ciudad” se realizará el próximo miércoles 13 de mayo desde las 17:30 horas, tendrá una duración aproximada de tres horas y los tickets podrán adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Entradaweb.