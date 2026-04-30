La Municipalidad de Mendoza reconoció a referentes de la danza y creó la distinción "Bailarines Destacados 2026"

En una ceremonia cargada de emoción, reconocimiento y aplausos, la Municipalidad de Mendoza distinguió a reconocidas figuras del arte local al inaugurar oficialmente la distinción legislativa “Bailarines Destacados de la Ciudad de Mendoza 2026”.

El acto fue encabezado por el intendente Ulpiano Suarez , junto al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rubio , y concejales capitalinos, en el marco de la ordenanza municipal Nº 4.206/2025, creada con el objetivo de reconocer a artistas que, a través de su talento, disciplina y compromiso, contribuyen al desarrollo cultural mendocino.

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La ceremonia comenzó con una presentación del Ballet de la Ciudad de Mendoza y una intervención artística que llenó de emoción el recinto del Concejo Deliberante, donde se reunieron algunas de las figuras más importantes de la danza provincial.

Durante la jornada fueron reconocidos bailarines y bailarinas de rubros como folclore, danza clásica, tango, flamenco, contemporáneo, jazz, danzas urbanas, latinoamericanas e inclusivas.

Entre los homenajeados se destacaron referentes históricos como Héctor Moreno y Claudia Guzmán en tango; María Cristina Hidalgo y Marta Lértora en danza clásica; y figuras de la danza contemporánea como las hermanas Valentina y Lucía Fusari, impulsoras del ballet contemporáneo de la Ciudad.

También hubo un reconocimiento especial para la Academia de Danzas Elina Molina Estrella, institución con 90 años de trayectoria en Mendoza y actualmente homologada por la Fundación de Julio Bocca.

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Un homenaje a quienes dejaron huella

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento póstumo a Luis Héctor “Cacho” Ormeño, histórico bailarín mendocino y protagonista de 45 fiestas de la Vendimia. Además, el joven Pablo Thomás Pérez Vargas recibió el premio revelación tras consagrarse campeón nacional juvenil de malambo en Laborde, Córdoba.

Sobre el cierre, una sorpresa terminó de emocionar a todos los presentes: el reconocimiento especial a Iván Martínez, histórico director del Ballet de la Ciudad, quien fue despedido con una ovación de pie por parte del público.