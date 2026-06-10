La Municipalidad de Mendoza realizará el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera en Plaza Independencia

La Municipalidad de Mendoza se prepara para vivir una emotiva jornada patriótica con motivo del Día de la Bandera . El próximo 19 de junio, Plaza Independencia será escenario del tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional , una ceremonia que reunirá a estudiantes, docentes, familias y vecinos.

La actividad será encabezada por el intendente Ulpiano Suarez y tendrá como protagonistas a los alumnos de 4º grado de escuelas primarias y 2º año del nivel secundario , quienes asumirán uno de los compromisos más significativos de su trayectoria educativa.

El acto se desarrollará a las 11.00 de la mañana en el principal espacio público de la Ciudad y buscará rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes de la identidad argentina.

Cada 20 de junio, el país conmemora el Día de la Bandera en honor al General Manuel Belgrano , creador de la enseña patria y figura clave de la historia nacional, al recordarse la fecha de su fallecimiento en 1820.

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Convocan a escuelas, familias y vecinos de la Municipalidad de Mendoza

Desde el municipio destacaron que la propuesta apunta a fortalecer los valores que unen a la comunidad, entre ellos la libertad, la solidaridad, el esfuerzo y el amor por la patria.

Por este motivo, las escuelas de la Ciudad fueron especialmente invitadas a participar junto a sus abanderados y contingentes estudiantiles, acompañando a los jóvenes que protagonizarán la promesa.

Un hito en la vida escolar

La Promesa de Lealtad a la Bandera representa uno de los momentos más recordados de la etapa educativa de miles de estudiantes argentinos. Más allá de su significado histórico, la ceremonia constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso con los valores democráticos, la convivencia y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza busca transformar Plaza Independencia en un gran espacio de encuentro ciudadano para celebrar la historia, la identidad y los símbolos que forman parte de la construcción colectiva del país.