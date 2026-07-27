La Reserva El Trapal en General Alvear inauguró senderos señalizados de 4 y 7 kilómetros

La Reserva Municipal El Trapal en el departamento de General Alvear incorporó nuevos circuitos especialmente diseñados para caminatas y trote , con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la experiencia de quienes visitan este espacio natural .

Los recorridos fueron pensados exclusivamente para peatones y corredores , separados del circuito destinado a bicicletas para evitar cruces y ordenar la circulación dentro del predio.

La propuesta incluye un trayecto corto de 4 kilómetros y otro de 7 kilómetros , que permite recorrer gran parte de las 143 hectáreas de la reserva .

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal , explicó que la iniciativa surgió a partir de una inquietud planteada por los propios vecinos. “Muchos vecinos nos comentaban que les gustaba venir a caminar o correr, pero que por momentos tenían miedo de perderse. Por eso diseñamos recorridos completamente señalizados para que puedan sentirse seguros durante todo el trayecto”, indicó.

Los senderos cuentan con cartelería permanente, referencias de distancia cada mil metros y sectores de descanso distribuidos a lo largo de los recorridos.

Además, la propuesta permite conocer diferentes ambientes característicos de El Trapal y atravesar sectores poblados por algarrobos, chañares y tamarindos.

Nuevos circuitos infantiles para bicicletas

Las mejoras también alcanzan a los más pequeños. En el ingreso a la reserva fueron habilitados dos circuitos infantiles de bicicletas. Uno de ellos está destinado a niños de entre 4 y 8 años, mientras que el segundo fue diseñado para chicos de hasta 12 años.

Ambos espacios se encuentran en un sector visible desde los quinchos y las áreas recreativas, lo que permite que las familias acompañen y supervisen a los niños mientras realizan la actividad.

Más opciones para disfrutar de El Trapal en General Alvear

Con la incorporación de estos nuevos recorridos, El Trapal continúa ampliando su oferta recreativa y deportiva.

La reserva suma alternativas para quienes buscan caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de la naturaleza y realizar actividad física al aire libre en un entorno seguro y señalizado.