Vecinos de Carmensa plantearon cuáles son las necesidades urgentes del distrito

Ante el anuncio de que los concejales recorrerán los diferentes distritos de General Alvear, Noticiero Andino se anticipó a la iniciativa y este martes llegó hasta Carmensa para conocer de primera mano cuáles son las principales necesidades de la comunidad.
Durante la recorrida, vecinos de distintos sectores plantearon sus demandas tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del distrito.
Asfalto, salud y producción agrícola, entre los principales pedidos
Entre los reclamos más reiterados aparecen la necesidad de avanzar con obras de asfaltado, mejorar la atención y los servicios de salud, y brindar mayores respuestas para el sector agrícola, una de las principales actividades productivas de la zona.