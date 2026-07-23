23 de julio de 2026
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Sitio Andino
Carmensa

Vecinos de Carmensa plantearon cuáles son las necesidades urgentes del distrito

La comunidad de Carmensa planteó cuáles son las mejoras que necesita el distrito y abrió el debate: ¿qué solicitarían los vecinos del Este de General Alvear?

Carmensa y la solicitud de los vecinos a los concejales.

Carmensa y la solicitud de los vecinos a los concejales.

Por Sitio Andino Departamentales

Ante el anuncio de que los concejales recorrerán los diferentes distritos de General Alvear, Noticiero Andino se anticipó a la iniciativa y este martes llegó hasta Carmensa para conocer de primera mano cuáles son las principales necesidades de la comunidad.

Durante la recorrida, vecinos de distintos sectores plantearon sus demandas tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del distrito.

Asfalto, salud y producción agrícola, entre los principales pedidos

Entre los reclamos más reiterados aparecen la necesidad de avanzar con obras de asfaltado, mejorar la atención y los servicios de salud, y brindar mayores respuestas para el sector agrícola, una de las principales actividades productivas de la zona.

Y vos, como vecino del Este de General Alvear, ¿qué obra, servicio o mejora solicitarías para tu comunidad?

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