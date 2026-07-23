23 de julio de 2026
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Sitio Andino
Teatro Mendoza

El Teatro Mendoza revive los grandes clásicos con "Orígenes del Rock Nacional"

La presentación comenzará a las 21.00 horas y las entradas pueden adquirirse por EntradaWeb o en la boletería del Teatro Mendoza.

Orígenes del Rock Nacional en el Teatro Mendoza.

"Orígenes del Rock Nacional" en el Teatro Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El Teatro Mendoza volverá a convertirse en escenario de una noche dedicada a la música que marcó a varias generaciones. El viernes 31 de julio, a las 21.00 horas, se presentará “Orígenes del Rock Nacional”, un espectáculo que propone recorrer las canciones que dieron identidad al rock argentino y que se transformaron en verdaderos clásicos.

Lejos de tratarse solamente de un recital de versiones, la propuesta fue concebida como una experiencia inmersiva que busca recuperar el espíritu de los años 70, una década atravesada por la contracultura, la experimentación artística y el nacimiento de un movimiento musical que cambió para siempre el panorama cultural argentino.

Durante aproximadamente 90 minutos, el público podrá revivir la atmósfera de los antiguos vinilos, los fogones, los primeros grandes festivales y las melodías que acompañaron a toda una generación. La puesta en escena intentará recuperar la energía y la esencia de aquellos años en los que el rock comenzaba a escribir algunas de las páginas más importantes de la música nacional.

Un repertorio de rock nacional para diferentes generaciones

El concierto reunirá a cinco músicos de reconocida trayectoria: Javier Calvin, Mark Young, Adrián Castro, Indio Láser y Marcos Gabriel Martínez. Además, la presentación contará con la participación de los artistas invitados Jorge Varas y Juan Pablo Bruno.

El repertorio fue cuidadosamente seleccionado para emocionar tanto a quienes vivieron el surgimiento del rock nacional como a los jóvenes que actualmente descubren aquellas canciones.

Entre los clásicos que formarán parte del espectáculo aparecen “La balsa”, “El extraño de pelo largo”, “Tengo” y “Jugo de tomate”, además de otras composiciones fundamentales en el nacimiento de una identidad musical propia.

Una celebración del legado del rock argentino

Con una propuesta artística que combina fidelidad sonora, una cuidada puesta en escena y una fuerte carga emotiva, “Orígenes del Rock Nacional” invita a redescubrir el legado de los pioneros del género.

El espectáculo también propone celebrar un repertorio que, más de cinco décadas después de su nacimiento, continúa vigente y sigue despertando emociones entre públicos de distintas edades. La presentación está organizada por Grupo Led Argentina, Lagus y Savia Producciones.

Fecha, lugar y entradas para “Orígenes del Rock Nacional” en el Teatro Mendoza

  • Fecha: viernes 31 de julio.

  • Hora: 21.00

  • Lugar: Teatro Mendoza, ubicado en San Juan 1427 de Ciudad.

  • Entradas: desde $15.000 hasta $25.000, de acuerdo con la ubicación dentro de la sala.

  • Venta: a través de EntradaWeb y en la boletería del Teatro Mendoza.

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