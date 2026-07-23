Guaymallén amplía calle Urquiza tras la cesión de terrenos de 15 propiedades

La intervención integral de calle Justo José de Urquiza , en Guaymallén , continúa avanzando. Uno de los principales obstáculos para ampliar la calzada y construir nuevas veredas era la necesidad de modificar la línea municipal de 15 propiedades ubicadas entre Pedro del Castillo y Bandera de Los Andes .

Estos terrenos tenían su límite prácticamente sobre la acequia pública , por lo que el municipio debía obtener una fracción de los frentes para garantizar el espacio necesario para las veredas y el ensanche de la calle.

La Legislatura de Mendoza aprobó una ley que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las 15 fracciones de terreno necesarias para ampliar calle Urquiza .

Sin embargo, desde la Municipalidad de Guaymallén señalaron que se iniciaron negociaciones con los propietarios para conseguir la cesión voluntaria de esas superficies . La mayoría ya aceptó donar las fracciones requeridas, lo que permitió que la intervención continuara avanzando.

En algunos casos, el municipio también se hará cargo de la construcción de los nuevos cierres perimetrales de las propiedades afectadas. Desde la comuna remarcaron que no se expropiarán viviendas ni propiedades completas. La afectación alcanza únicamente una franja ubicada en el frente de los terrenos, donde se construirán las nuevas veredas y se realizará el ensanche de la calzada.

No se demolerán casas ni se desplazará a los propietarios, aclararon.

La mayoría de los propietarios aceptó la donación

El municipio buscó obtener la cesión voluntaria de las superficies involucradas y la mayoría de los propietarios aceptó la propuesta. También existen casos en los que los ocupantes desean realizar la donación, pero no pueden hacerlo porque no figuran formalmente como titulares de los inmuebles en los registros correspondientes.

En aquellas propiedades donde se concretó la cesión voluntaria, ya se avanzó con la construcción de nuevos cierres. El objetivo central es ordenar el espacio público, mejorar las fachadas y ampliar calle Urquiza para consolidarla como un nuevo eje de circulación norte-sur de Guaymallén.

Esta conexión cobrará mayor relevancia una vez finalizadas las obras del Acceso Este y construido el puente que permitirá darle continuidad a Urquiza hacia el sur de esa arteria.

Cómo beneficiará la obra a la zona de Guaymallén

La renovación de las redes de servicios, el ensanche de la calzada y la futura continuidad de Urquiza hacia el sur del Acceso Este podrían mejorar la valuación de las propiedades ubicadas en el sector.

Además, las nuevas condiciones de circulación vehicular y peatonal apuntan a favorecer el desarrollo comercial y urbano de la zona.

Qué trabajos contempla la intervención integral

La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz e incluye la renovación completa de redes de agua y cloacas, alumbrado público, carpeta asfáltica, veredas, esquinas, rampas de accesibilidad y mobiliario urbano.

Uno de los puntos destacados del proyecto será el refuerzo de la calzada en la intersección de Urquiza y Pedro del Castillo. En ese sector se colocará una estructura de hormigón de 22 centímetros de espesor, destinada a aumentar la capacidad de soporte frente al tránsito de vehículos pesados.

La intervención busca recuperar la calzada y su entorno para mejorar la seguridad y garantizar una circulación más ordenada, tanto para conductores como para peatones.

Nueva calzada, veredas y ciclovía

Para avanzar con los trabajos, ya comenzó la demolición de la calzada existente. Posteriormente, se construirá una nueva base estructural sobre la cual se colocará la carpeta de concreto asfáltico.

El proyecto también contempla la construcción de nuevas veredas, esquinas y una ciclovía sobre el margen este, que permitirá incorporar a los ciclistas mediante un carril exclusivo y seguro.

En ambas márgenes de la zona peatonal se ejecutarán nuevas veredas, puentes peatonales y vehiculares, cordones y banquinas. Sobre el margen este también se construirá una hijuela de riego.

Forestación y mejoras en el drenaje urbano

La recuperación integral del espacio público incluirá nuevo equipamiento urbano y un plan de forestación compuesto por especies arbóreas y arbustivas adaptadas al clima mendocino y de bajo requerimiento hídrico.

En materia de drenaje, se modificarán las pendientes y las dimensiones de cunetas y alcantarillas para reducir el riesgo de futuros desbordes durante tormentas intensas.

Además, se corregirán y homogeneizarán los niveles de las veredas para ampliar el espacio destinado a los peatones y mejorar la accesibilidad. También se incorporarán mobiliario urbano y nuevos apeaderos para el transporte público de pasajeros.

Con esta intervención, la Municipalidad de Guaymallén busca renovar la imagen del sector, integrar las construcciones existentes y consolidar un nuevo perfil urbano más seguro, accesible y amigable para los vecinos.