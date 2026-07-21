La Legislatura de Mendoza retomó la actividad y aprobó una expropiación en Guaymallén

La Legislatura de Mendoza retomó este martes su actividad tras el receso invernal y lo hizo con la sanción de una ley clave para el ordenamiento territorial en Guaymallén : la expropiación de terrenos para el ensanche del carril Justo José de Urquiza .

La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, recibió aprobación unánime en el Senado , por lo que se convirtió en ley y ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto declara de utilidad pública y sujetos a expropiación 15 parcelas ubicadas entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes (en la zona del estadio de Murialdo), con el objetivo de ampliar la calzada, mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad peatonal .

La propuesta fue impulsada por la senadora Evelin Pérez (Cambia Mendoza - UCR) y se enmarca dentro del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Guaymallén , aprobado en 2018, que prevé intervenciones sobre la red vial del departamento.

Según se explicó durante el tratamiento, solo una parte de cada terreno será afectada, "sin comprometer la habitabilidad de las viviendas", y el proceso cuenta con conformidad de los propietarios involucrados.

Además, el proyecto tiene origen en un expediente municipal que derivó en una ordenanza del Concejo Deliberante que habilitó avanzar con la expropiación. En total, el plan integral contempla 64 parcelas sobre ese tramo, aunque en esta etapa solo fue necesario avanzar sobre 15 de ellas.

Evelin Pérez, autora del proyecto de expropiación de terrenos para el ensanche del carril Urquiza, en Guaymallén. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Los otros proyectos aprobados en la sesión del Senado

Además de la expropiación, el Senado aprobó iniciativas de distinto tipo: declaraciones de interés, distinciones y pedidos de informe, impulsadas por legisladores de todos los bloques.

Declaraciones de interés

Cambia Mendoza

Imposición del nombre “Plazoleta Dagoberto Maggioni” en San Rafael

en San Rafael Proyecto “NODO Q – Plataforma de Democracia Digital Inclusiva”

8° Encuentro Nacional de Marcha Nórdica (2026)

(2026) IV Jornada Notarial Mendocina

Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026

Participación de la escuela Mapú Mahuida (Malargüe) en las Ovinpiadas nacionales y latinoamericanas

Fuerza Patria

Concurso de escritura “Alumnitos/as: Argentina, te Escuchamos”

Trayectoria política de la exlegisladora Patricia Fadel

Partido Justicialista

Primera Jornada Técnica de Frutos Secos del Oasis Sur

Reconocimiento al Club Social y Deportivo Vialidad

Labor comunitaria de la Biblioteca Popular Celestino Pedro Arce

Distinciones

Cambia Mendoza

Reconocimiento a restaurantes mendocinos con estrellas Michelin (Guía 2026)

Pedidos de informe

Fuerza Patria

Traslado de la comunidad educativa de la Escuela Leónidas Aguirre

La Unión Mendocina

Situación de los Institutos de Educación Superior (incluido el IES 9-009 de Tupungato)

PRO

Uso de fondos de Portezuelo del Viento y su redireccionamiento al Metrotranvía (etapas III y IV)

Resoluciones y otras iniciativas

La Unión Mendocina

Propuesta para auditar y actualizar protocolos de riesgo sísmico en la Legislatura mediante especialistas

La Legislatura de Mendoza se prepara para nuevos debates propuestos por el Gobierno provincial. Foto: Cristian Lozano

Los debates que se darán en la Legislatura en el segundo semestre

El retorno de la actividad legislativa marca el inicio de una segunda mitad del año con fuerte contenido político. El bloque oficialista buscará avanzar con proyectos propios y otros impulsados por el Ejecutivo, varios de ellos vinculados a seguridad y modernización del Estado.

Entre las iniciativas que comenzarán a debatirse en comisiones aparecen la Ley de Ciberdelito, el nuevo Código Unificado de Edificación y una nueva etapa de la llamada “Ley Hojarasca”, orientada a eliminar normas consideradas obsoletas.

Además, el Gobierno prepara un paquete de leyes en materia de seguridad que incluye: