Los afiliados de OSEP podrán retirar medicamentos especiales en farmacias cercanas

OSEP General Alvear.

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La medida comenzó a regir durante este mes y permitirá que los afiliados puedan solicitar y retirar la medicación directamente en las farmacias adheridas más cercanas a sus domicilios.

Cómo funcionará el nuevo sistema de OSEP El nuevo esquema surgió a partir de un convenio firmado entre OSEP, el Gobierno de Mendoza, la industria farmacéutica y las entidades farmacéuticas locales. El objetivo es facilitar el acceso a los medicamentos y evitar que los pacientes deban trasladarse hasta las sedes propias de la obra social para retirarlos.

Para garantizar una transición ordenada, la implementación será gradual. Durante un período determinado, el nuevo sistema convivirá con la modalidad tradicional de entrega de medicamentos en las dependencias de OSEP.

De esta manera, los afiliados que se encuentran bajo tratamientos oncológicos o especiales de alto costo podrán acceder progresivamente a la medicación en farmacias próximas a sus lugares de residencia. Alberto Pérerz, titular de OSEP en General Alvear brindó más detalles al respecto OSEP