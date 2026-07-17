La Municipalidad de Mendoza abre las inscripciones para la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña

La Municipalidad de Mendoza abrirá este lunes 20 de julio las inscripciones para una nueva edición del Nivel 1 de la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña , una propuesta que combina contenidos teóricos, talleres especializados y experiencias prácticas en entornos naturales.

La capacitación está destinada a personas que buscan iniciarse en las actividades de montaña o profundizar los conocimientos adquiridos a partir de experiencias recreativas. El cursado comenzará el 5 de agosto y finalizará el 23 de noviembre , con un cupo limitado para 60 participantes .

Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años y presentar un certificado médico actualizado y un consentimiento informado . La inscripción se realizará mediante la plataforma Global Fan .

Luego de la importante convocatoria registrada durante el primer semestre del año, la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña volverá a abrir sus puertas con una propuesta orientada a formar personas capaces de planificar y realizar excursiones con mayor autonomía .

El objetivo es que los participantes comprendan la importancia de la seguridad, el cuidado del ambiente y la toma de decisiones responsables en los entornos naturales.

Más allá de enseñar a recorrer senderos, la iniciativa busca brindar herramientas prácticas para prevenir riesgos, organizar salidas y desenvolverse en terrenos de baja y media dificultad.

Clases teóricas, talleres y salidas prácticas

El programa estará compuesto por seis clases teóricas, dos talleres específicos y cuatro salidas prácticas a la montaña. En estas últimas, los participantes podrán aplicar en situaciones reales los conocimientos adquiridos durante el cursado.

Las clases teóricas se dictarán cada quince días, los miércoles de 19.00 a 21.00 horas, en el Espacio de Convergencia Social (ECoS), ubicado en el Gimnasio Municipal Nº 1. Las actividades prácticas, en tanto, se desarrollarán los sábados en distintos escenarios naturales.

Las salidas constituyen uno de los principales ejes de la capacitación, ya que permiten fortalecer la autonomía, la planificación y la capacidad para resolver situaciones propias de las actividades de montaña.

Qué contenidos se abordarán en la capacitación

Durante el cursado se trabajará sobre diferentes conocimientos esenciales para la práctica segura del senderismo y el montañismo:

Planificación y organización de excursiones.

Autonomía y seguridad en montaña.

Gestión y prevención de riesgos.

Equipamiento personal, alimentación e hidratación.

Orientación mediante cartas topográficas y sistemas de coordenadas.

Comunicaciones, radiofrecuencias y dispositivos satelitales.

Primeros auxilios aplicados a las actividades de montaña.

Contingencias y técnicas básicas de supervivencia.

Programa internacional No Dejar Rastro, orientado al cuidado y la conservación de los espacios naturales.

La seguridad será un eje transversal de toda la propuesta, con herramientas destinadas a desarrollar cada salida mediante una planificación adecuada y un profundo respeto por el ambiente.

Requisitos, costos e inscripción en la Municipalidad de Mendoza

El Nivel 1 tendrá un cupo máximo de 60 personas. El cursado contempla el pago de cuatro cuotas mensuales de aproximadamente $55.000, a las que deberá sumarse el costo correspondiente a las salidas prácticas.

La capacitación está dirigida tanto a quienes desean comenzar a realizar actividades de montaña como a personas con experiencia recreativa que busquen fortalecer sus conocimientos técnicos. Desde la organización aclararon que se trata de una propuesta recreativa y formativa, por lo que no entrega certificaciones profesionales.

A través de esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza busca promover la actividad física, la educación ambiental y el disfrute responsable de los espacios naturales, brindando herramientas para recorrer la montaña con mayor conocimiento, seguridad y compromiso con su conservación.