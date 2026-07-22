22 de julio de 2026
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Sitio Andino
La Nave Cultural

La Nave Cultural será sede de la primera "Peña en la Ciudad" el próximo domingo

La propuesta se realizará este domingo 26 de julio en la Nave Cultural, con entrada gratuita, espectáculos folclóricos, gastronomía regional, feria de emprendedores y actividades para toda la familia.

Peña en la Ciudad el domingo próximo en La Nave Cultural.

Peña en la Ciudad el domingo próximo en La Nave Cultural.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza realizará este domingo 26 de julio en La Nave Cultural la primera edición de "Peña en la Ciudad", una propuesta gratuita que reunirá música en vivo, ballets folclóricos, gastronomía regional, emprendedores y actividades recreativas para disfrutar en familia.

El encuentro se desarrollará de 12.00 a 18.00 horas en la Sala 1 y los jardines de la La Nave Cultural Mendoza, donde mendocinos y turistas podrán compartir una jornada dedicada a las tradiciones argentinas.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca recuperar el espíritu de las peñas populares, promoviendo un espacio de encuentro en el que la música, la danza y la gastronomía se convierten en protagonistas de una celebración colectiva.

Música y danza con artistas mendocinos en La Nave Cultural

La programación artística contará con la participación del grupo Labriegos, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Thierra, que ofrecerá un repertorio inspirado en los sonidos y las raíces cuyanas.

También subirán al escenario Anahí Quilpatay, Brisa Adaro y Milagros Moyano, alumnas del Programa Municipal de Canto, dirigido por el profesor Alberto Jerez, quienes compartirán el trabajo realizado durante su formación.

La danza tendrá un papel destacado con las presentaciones de los ballets de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, junto a elencos invitados de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras, además del ballet independiente Sangre Cuyana, que interpretarán danzas tradicionales del folclore argentino.

Gastronomía, emprendedores y propuestas para toda la familia

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer la feria de emprendedores organizada por el área de Economía Social del Municipio, donde encontrará productos regionales, artesanías y una variada propuesta gastronómica con sabores típicos.

Durante toda la jornada también habrá sorteos, actividades recreativas y sorpresas pensadas para que niños, jóvenes y adultos disfruten de una experiencia participativa.

Una nueva propuesta con la Peña para fortalecer las tradiciones

Con esta primera edición de "Peña en la Ciudad", la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza incorpora una nueva actividad a su calendario cultural, con el objetivo de promover el talento de los artistas locales, impulsar el trabajo de los emprendedores y poner en valor las tradiciones populares como parte del patrimonio cultural mendocino.

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