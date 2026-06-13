Festival de lustrada de zapatos en Mendoza: cuándo y dónde será

En una época donde las marcas suelen apostar por figuras de gran alcance en redes sociales, Café Mundial decidió reconocer a quienes forman parte de la historia cotidiana de Mendoza. Por eso, este sábado 13 de junio desde las 11 horas , realizará el Gran Festival de Lustrada de Zapatos en el tradicional Pasaje San Martín .

La iniciativa tendrá como protagonistas a los históricos lustrabotas del centro mendocino , trabajadores que durante décadas han sido parte del paisaje urbano y de miles de historias compartidas entre vecinos y visitantes.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la entrega de uniformes oficiales a los hermanos Rodríguez y a su sobrino Carlos , integrantes de una familia que desde hace generaciones desarrolla este tradicional oficio en distintos puntos de la Municipalidad de Mendoza .

Con camperas, camisas y gorras especialmente diseñadas para la ocasión, Café Mundial formalizará su acompañamiento como sponsor de estos trabajadores, considerados parte del patrimonio vivo de la provincia.

Café, historias y una lustrada tradicional

Durante el evento, mendocinos y turistas podrán acceder al servicio de lustrada de zapatos por una tarifa especial de $4.000.

Además, quienes se acerquen tendrán la posibilidad de compartir un café y escuchar las historias y anécdotas de Luis, Víctor, Richard, Miguel, José y Carlos Rodríguez, protagonistas silenciosos de innumerables encuentros y conversaciones que marcaron la vida cotidiana del centro mendocino.

Una propuesta para revalorizar un oficio histórico

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca reconocer y visibilizar una actividad que continúa vigente y que forma parte de la identidad cultural de Mendoza.

En ese sentido, también convocaron a empresas, comercios e instituciones a sumarse como sponsors colaboradores de la familia Rodríguez mediante la incorporación de sus marcas en los uniformes de trabajo.

El objetivo es contribuir al sostenimiento y la valorización de un oficio tradicional que sigue siendo sinónimo de esfuerzo, cercanía y pertenencia para distintas generaciones de mendocinos.

Datos del festival en el Pasaje San Martín