Festival de lustrada de zapatos en Mendoza: cuándo y dónde será

En una época donde las marcas suelen apostar por figuras de gran alcance en redes sociales, Café Mundial decidió reconocer a quienes forman parte de la historia cotidiana de Mendoza. Por eso, este sábado 13 de junio desde las 11 horas, realizará el Gran Festival de Lustrada de Zapatos en el tradicional Pasaje San Martín.
La iniciativa tendrá como protagonistas a los históricos lustrabotas del centro mendocino, trabajadores que durante décadas han sido parte del paisaje urbano y de miles de historias compartidas entre vecinos y visitantes.
Un reconocimiento a una familia que mantiene viva la tradición
Uno de los momentos más destacados de la jornada será la entrega de uniformes oficiales a los hermanos Rodríguez y a su sobrino Carlos, integrantes de una familia que desde hace generaciones desarrolla este tradicional oficio en distintos puntos de la Municipalidad de Mendoza.
Con camperas, camisas y gorras especialmente diseñadas para la ocasión, Café Mundial formalizará su acompañamiento como sponsor de estos trabajadores, considerados parte del patrimonio vivo de la provincia.
Café, historias y una lustrada tradicional
Durante el evento, mendocinos y turistas podrán acceder al servicio de lustrada de zapatos por una tarifa especial de $4.000.
Además, quienes se acerquen tendrán la posibilidad de compartir un café y escuchar las historias y anécdotas de Luis, Víctor, Richard, Miguel, José y Carlos Rodríguez, protagonistas silenciosos de innumerables encuentros y conversaciones que marcaron la vida cotidiana del centro mendocino.
Una propuesta para revalorizar un oficio histórico
Desde la organización señalaron que la iniciativa busca reconocer y visibilizar una actividad que continúa vigente y que forma parte de la identidad cultural de Mendoza.
En ese sentido, también convocaron a empresas, comercios e instituciones a sumarse como sponsors colaboradores de la familia Rodríguez mediante la incorporación de sus marcas en los uniformes de trabajo.
El objetivo es contribuir al sostenimiento y la valorización de un oficio tradicional que sigue siendo sinónimo de esfuerzo, cercanía y pertenencia para distintas generaciones de mendocinos.