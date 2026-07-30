30 de julio de 2026
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Denuncia

Nueva denuncia por presuntas irregularidades en el Cementerio de General Alvear

Una nueva denuncia profundiza la polémica en el Cementerio de General Alvear. Marisa Alarcón aseguró que, al visitar la tumba de su hija fallecida hace 24 años, encontró que en el lugar habían sepultado a otra persona.

Nueva denuncia en el cementerio de General Alvear.

Nueva denuncia en el cementerio de General Alvear.

Según contó, asistió al cementerio acompañada por otra de sus hijas y por su nieto. Al llegar al lugar, advirtió que en la sepultura que correspondía a su pequeña, fallecida hace 24 años cuando era bebé, habían colocado los restos de otra persona.

“No te avisan que van a sacar a tu ser querido”

Alarcón cuestionó que, de acuerdo con su relato, nunca fue notificada acerca de una posible exhumación o traslado de los restos. “El problema que sucede acá en el cementerio es que no te avisan que van a sacar al ser querido de la tumba”, expresó durante la entrevista.

La mujer explicó que, luego de constatar la situación, habló con uno de los sepultureros, quien le indicó que debía dirigirse a la encargada del cementerio.

En el cementerio le dijeron que los restos estaban en un depósito

Siempre de acuerdo con su testimonio, la responsable del lugar le habría informado que los restos de su hija se encontraban en un depósito y que debía regresar 15 días después para recibirlos dentro de una urna.

Sin embargo, cuando volvió al cementerio una vez cumplido ese plazo, la respuesta habría sido diferente. “El sepulturero comentó que no había nada en esa fosa cuando colocó el cuerpo de la otra mujer”, aseguró Alarcón.

Un caso que se suma a otros reclamos en el cementerio de General Alvear

La denuncia de Marisa Alarcón se incorpora a otros cuestionamientos relacionados con el manejo de sepulturas, restos y notificaciones a las familias dentro del cementerio alvearense.

Por el momento, los hechos denunciados deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades correspondientes, mientras las familias reclaman explicaciones sobre el destino de los restos de sus seres queridos.

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