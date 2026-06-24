En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: dura condena a la Municipalidad

La visita al cementerio municipal de General Alvear que Nelly y Susana Martín realizaban con frecuencia para recordar a su madre terminó convirtiéndose en una experiencia de profunda angustia . Lo que comenzó como una extraña observación sobre unas cruces fuera de lugar derivó en una grave denuncia pública y judicial que hoy mantiene a la familia sumida en la incertidumbre.

Según relataron las hermanas en una entrevista a TVA General Alvear , todo empezó cuando una de ellas acudió a la parcela familiar y encontró que las cruces que identificaban la tumba de su madre habían sido corridas. "Fui e hice el reclamo y no me escucharon", contó Nelly. Sin embargo, la respuesta que recibió fue aún más desconcertante. "Me dijeron que yo estaba equivocada, que ahí no había nada, que estaba mal", recordó.

"Es una falta de respeto. Es una usurpación a la tumba de nuestra madre. ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué no nos llamaron?", cuestionó Susana.

"Me tomaron el pelo. Se ríen de uno, como si uno no entendiera o fuera tonto", lamentó Nelly.

La sorpresa más dolorosa llegó cuando decidieron acomodar las cruces por sus propios medios. Allí descubrieron que sobre el lugar donde descansaban los restos de su madre se había construido una estructura de hormigón, como si se hubiera realizado una nueva sepultura.

Ante la gravedad del hallazgo, la familia acudió a la Municipalidad de General Alvear. Según relataron, fueron atendidos por funcionarios que inicialmente negaron cualquier modificación en el sector del cementerio. Sin respuestas claras, fueron citados días después a una reunión en el propio camposanto. Lo que encontraron allí incrementó aún más su preocupación.

"Vino Mari Manzano (sic) con funcionarios, el encargado del cementerio y hasta personas con palas para abrir otra tumba. Nos dijeron que si encontraban huesos eran los de mi mamá", denunció Susana Martín. La propuesta fue rechazada por la familia, que exige certezas sobre el destino de los restos de su madre y de dos hermanos fallecidos.

"Queremos saber dónde está mi mamá y dónde están mis dos hermanos. Si quedaron debajo de ese hormigón o si los trasladaron, como dicen ellos", expresó entre lágrimas.

Uno de los aspectos que más indignación genera en la familia es que la parcela estaba pagada hasta 10 años más, situación que aseguran poder demostrar con toda la documentación correspondiente. Las hermanas también apuntaron contra las explicaciones recibidas por parte de las autoridades. "Ahora le echan la culpa a los albañiles, pero alguien los mandó. Los muertos no pueden descansar en paz. ¿Necesita plata la municipalidad?, ¿por qué está vendiendo los terrenos?", sostuvo.

Indignación en el cementerio municipal de Alvear: qué dijo el abogado de la familia

Los Martín no solo realizaron la denuncia pública, sino que también avanzaron por la vía judicial para intentar esclarecer lo ocurrido. Ahora exigen una medida concreta: que el municipio retire el hormigón colocado sobre la parcela y determine con precisión si los restos de su madre y de sus hermanos permanecen allí o fueron trasladados sin autorización ni aviso previo.

En diálogo con TVA General Alvear, el letrado Claudio Vázquez, representante de la familia, confirmó que el caso ya está presentado formalmente ante la Unidad Fiscal correspondiente y consideró que la situación excede una simple irregularidad administrativa.

Además, el abogado aseguró que existe al menos otra familia que habría atravesado una problemática similar dentro del mismo cementerio, lo que podría evidenciar un problema de mayor alcance. Ante este escenario, apuntó directamente hacia las autoridades municipales al señalar que el intendente Alejandro Molero tendría conocimiento de los reclamos efectuados por las familias. “Quien contestó las cartas documento enviadas en su oportunidad y quien atendió a las víctimas es su esposa”, afirmó.

“Una cosa es tapar una irregularidad administrativa para no tener problemas políticos y otra es tapar un daño y un delito como el que está ocurriendo en el cementerio de Alvear”, completó.