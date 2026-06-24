24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: dura condena a la Municipalidad

La familia Martín busca saber qué ocurrió con los restos de su madre y hermanos tras hallar cambios en la parcela. Los detalles del caso que conmociona a Alvear.

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

Por Redacción de SITIO ANDINO

La visita al cementerio municipal de General Alvear que Nelly y Susana Martín realizaban con frecuencia para recordar a su madre terminó convirtiéndose en una experiencia de profunda angustia. Lo que comenzó como una extraña observación sobre unas cruces fuera de lugar derivó en una grave denuncia pública y judicial que hoy mantiene a la familia sumida en la incertidumbre.

Denuncian que la tumba de su madre apareció cubierta por hormigón

Según relataron las hermanas en una entrevista a TVA General Alvear, todo empezó cuando una de ellas acudió a la parcela familiar y encontró que las cruces que identificaban la tumba de su madre habían sido corridas. "Fui e hice el reclamo y no me escucharon", contó Nelly. Sin embargo, la respuesta que recibió fue aún más desconcertante. "Me dijeron que yo estaba equivocada, que ahí no había nada, que estaba mal", recordó.

cementerio alvear b

"Es una falta de respeto. Es una usurpación a la tumba de nuestra madre. ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué no nos llamaron?", cuestionó Susana.

"Me tomaron el pelo. Se ríen de uno, como si uno no entendiera o fuera tonto", lamentó Nelly.

La sorpresa más dolorosa llegó cuando decidieron acomodar las cruces por sus propios medios. Allí descubrieron que sobre el lugar donde descansaban los restos de su madre se había construido una estructura de hormigón, como si se hubiera realizado una nueva sepultura.

Ante la gravedad del hallazgo, la familia acudió a la Municipalidad de General Alvear. Según relataron, fueron atendidos por funcionarios que inicialmente negaron cualquier modificación en el sector del cementerio. Sin respuestas claras, fueron citados días después a una reunión en el propio camposanto. Lo que encontraron allí incrementó aún más su preocupación.

"Vino Mari Manzano (sic) con funcionarios, el encargado del cementerio y hasta personas con palas para abrir otra tumba. Nos dijeron que si encontraban huesos eran los de mi mamá", denunció Susana Martín. La propuesta fue rechazada por la familia, que exige certezas sobre el destino de los restos de su madre y de dos hermanos fallecidos.

"Queremos saber dónde está mi mamá y dónde están mis dos hermanos. Si quedaron debajo de ese hormigón o si los trasladaron, como dicen ellos", expresó entre lágrimas.

Uno de los aspectos que más indignación genera en la familia es que la parcela estaba pagada hasta 10 años más, situación que aseguran poder demostrar con toda la documentación correspondiente. Las hermanas también apuntaron contra las explicaciones recibidas por parte de las autoridades. "Ahora le echan la culpa a los albañiles, pero alguien los mandó. Los muertos no pueden descansar en paz. ¿Necesita plata la municipalidad?, ¿por qué está vendiendo los terrenos?", sostuvo.

Indignación en el cementerio municipal de Alvear: qué dijo el abogado de la familia

Los Martín no solo realizaron la denuncia pública, sino que también avanzaron por la vía judicial para intentar esclarecer lo ocurrido. Ahora exigen una medida concreta: que el municipio retire el hormigón colocado sobre la parcela y determine con precisión si los restos de su madre y de sus hermanos permanecen allí o fueron trasladados sin autorización ni aviso previo.

En diálogo con TVA General Alvear, el letrado Claudio Vázquez, representante de la familia, confirmó que el caso ya está presentado formalmente ante la Unidad Fiscal correspondiente y consideró que la situación excede una simple irregularidad administrativa.

Además, el abogado aseguró que existe al menos otra familia que habría atravesado una problemática similar dentro del mismo cementerio, lo que podría evidenciar un problema de mayor alcance. Ante este escenario, apuntó directamente hacia las autoridades municipales al señalar que el intendente Alejandro Molero tendría conocimiento de los reclamos efectuados por las familias. “Quien contestó las cartas documento enviadas en su oportunidad y quien atendió a las víctimas es su esposa”, afirmó.

Una cosa es tapar una irregularidad administrativa para no tener problemas políticos y otra es tapar un daño y un delito como el que está ocurriendo en el cementerio de Alvear”, completó.

Temas
Seguí leyendo

Pantalla gigante y tribunas colmadas: la fiesta mundialista que reunió a cientos de vecinos

Le robaron ganado, sufrió una persecución y ahora tuvo que pagar para recuperar sus animales

Para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas

Carmensa ya vive la previa de una de sus fiestas más esperadas

Comerciantes se unieron y lanzaron un súper concurso con premios

Walther Marcolini: "El gasoducto es una obra estratégica para el Sur de Mendoza"

Dos canchas semi panorámicas: el nuevo proyecto deportivo de General Alvear

Histórico: se inauguró en San Rafael el gasoducto del Sur, que beneficiará a 27 mil usuarios

Lee además
María Paula Giménez de General Alvear y Lucas Aguilera de Luján de Cuyo, fueron liberados.

Después de 30 días en una prisión libia, llegó la mejor noticia: liberan a los mendocinos
Skaters de General Alvear celebraron su día.

Los skaters tomaron el parque: las mejores postales de una tarde a puro deporte
LO QUE SE LEE AHORA
Importantes incrementos en el operativo La Garrafa en tu barrio.

Aumentó la garrafa social en Mendoza: las zonas más afectadas por la suba

Las Más Leídas

La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

Una camioneta cayó al Río Diamante y el conductor no logró salir con vida

Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"

Conocé qué mendocinos bajaron al recinto y quiénes no. video

Se cayó la sesión por Adorni y expuso a los aliados: cómo votaron los diez diputados mendocinos

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa

Tragedia en Hollywood: murió un reconocido actor de Superman en un voraz incendio junto a su esposa