Bowen tendrá guardia médica nocturna permanente desde el lunes

A partir del lunes 10 de agosto, el distrito de Bowen en General Alvear contará con una guardia médica nocturna permanente en el Centro de Salud Nº 121 , ubicado en la intersección de las calles Alvear y Pedro Pascual Segura.

El servicio funcionará todos los días, de 20.00 a 8.00 horas , y estará destinado a la atención de urgencias y emergencias durante el horario nocturno. La medida permitirá fortalecer la cobertura sanitaria y brindar una respuesta más cercana a miles de vecinos del distrito.

El anuncio fue realizado por el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, quien destacó que la puesta en marcha de la guardia responde a un reclamo sostenido por la comunidad de Bowen durante más de tres décadas .

“La gran noticia para los bowenses es que vamos a estar dando inicio, a partir del día lunes, a la guardia permanente. Todos los días de la semana van a tener la guardia nocturna . Esto es atención, esto es consideración hacia los vecinos, pero fundamentalmente es ganar en salud”, expresó el jefe comunal.

Centro de salud Nº 121 de Bowen en General Alvear.

Atención médica nocturna para urgencias y emergencias en Bowen

La incorporación del nuevo servicio permitirá que los vecinos puedan recibir atención médica durante toda la noche, sin necesidad de trasladarse hacia otros puntos del departamento ante una urgencia.

Molero remarcó que se trata de una decisión trascendental para Bowen, ya que brindará mayor seguridad sanitaria y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones médicas. “Era un reclamo de más de 30 años de los vecinos de Bowen. Hoy podemos decir que esa demanda histórica comienza a tener una respuesta concreta. Que Bowen tenga un médico o un servicio médico las 24 horas del día es nivelar para arriba todo lo que tiene que ver con la atención de la población de este distrito”, afirmó.

Un reclamo histórico de los vecinos de Bowen

La puesta en funcionamiento de la guardia médica nocturna permitirá que el Centro de Salud Nº 121 mantenga cobertura durante las 24 horas, sumando el nuevo turno al servicio que ya se presta durante el día.

Desde el municipio señalaron que la medida busca mejorar el acceso a la salud, reducir los tiempos de atención y evitar traslados innecesarios, especialmente durante la madrugada.

Centro de salud de General Alvear.

Trabajo conjunto para ampliar la cobertura sanitaria de General Alvear

El intendente explicó que la implementación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de General Alvear, el Hospital Enfermeros Argentinos y el Área Departamental de Salud.

La incorporación de la guardia médica se concreta a través del nuevo sistema de residencias médicas, que permite ampliar la disponibilidad de profesionales y reforzar los servicios sanitarios en distintos puntos del departamento.

Con esta medida, Bowen suma una prestación considerada fundamental para garantizar atención permanente y dar respuesta a una de las principales demandas de su comunidad.