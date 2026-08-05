5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos tendrá ferias outlet con descuentos, gastronomía y espectáculos

El municipio de San Carlos busca ayudar a los comerciantes a recuperar capital de trabajo y ofrecer a los vecinos productos de calidad con importantes descuentos.

Nuevo outlet en San Carlos.

Nuevo outlet en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Concejo Deliberante de San Carlos aprobó la Ordenanza 2087, que establece la creación del Programa Municipal “Outlet Sancarlino”, una iniciativa destinada a impulsar las ventas de los comercios de indumentaria y calzado del departamento.

La medida busca brindar una respuesta a las dificultades que atraviesan los negocios minoristas para comercializar el stock remanente de temporadas anteriores, una situación que limita su capacidad de inversión, reduce su rentabilidad y afecta la renovación de mercadería.

El programa estará coordinado por la Dirección de Producción e Industria de la Municipalidad de San Carlos y contemplará la realización de ferias itinerantes de liquidación, descuentos y promociones.

Estas jornadas permitirán que los comerciantes habilitados puedan ofrecer sus productos sin costos de intermediación, liberar capital de trabajo y mejorar su nivel de ventas. Al mismo tiempo, los vecinos podrán acceder a indumentaria y calzado de calidad a precios promocionales.

Quiénes podrán participar del Outlet de San Carlos

La participación estará reservada exclusivamente para comercios radicados y debidamente habilitados dentro del departamento de San Carlos. De esta manera, la iniciativa pretende garantizar que el impacto económico de las ferias beneficie directamente a los emprendimientos y negocios locales.

El municipio de San Carlos aportará la infraestructura y la logística

El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo la elección y disponibilidad de los espacios donde se realizarán las actividades, que podrán ser plazas, polideportivos, paseos peatonales u otros predios públicos.

Además, el municipio garantizará la logística, la seguridad, las condiciones edilicias necesarias y la difusión publicitaria de cada una de las jornadas.

San Carlos busca fomentar el turismo de compras

Uno de los objetivos de la ordenanza es posicionar a San Carlos como un polo de turismo de compras dentro del Valle de Uco. Desde la comuna consideran que la llegada de visitantes de otros departamentos podría generar un efecto positivo en diferentes actividades económicas, como la gastronomía, el transporte y los servicios de cercanía.

Las ferias también podrán incorporar puestos gastronómicos y espectáculos artísticos, con el propósito de convertir cada jornada en una propuesta comercial, turística y cultural.

Con la aprobación de este nuevo marco legal, San Carlos contará con una herramienta destinada a respaldar el empleo local, dinamizar las ventas en períodos de desaceleración económica y fomentar el consumo dentro del departamento.

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