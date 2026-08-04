4 de agosto de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos impulsó una jornada de formación para estudiantes del nivel secundario

El encuentro se realizó en Eugenio Bustos y fue organizado por el Gobierno de Mendoza junto con el Municipio de San Carlos.

Jornada de formación para estudiantes en San Carlos.

Jornada de formación para estudiantes en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Estudiantes de distintas instituciones educativas de nivel secundario de San Carlos participaron del encuentro “Liderá tu Futuro”, una iniciativa destinada a fortalecer sus habilidades personales y facilitar su futura inserción en el mercado laboral.

La actividad se desarrolló en el Centro de Educación de Eugenio Bustos y fue impulsada por el Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza, en articulación con la Municipalidad de San Carlos.

El programa se llevó adelante junto con la Oficina de Empleo, a cargo de Malena Carricondo, y estuvo orientado a acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.

Herramientas para afrontar una entrevista laboral

La capacitación estuvo a cargo del profesor Gustavo Álvarez, quien abordó diferentes contenidos vinculados con las exigencias de los nuevos escenarios laborales.

Durante el encuentro, los estudiantes trabajaron sobre:

  • Habilidades blandas aplicadas al ámbito laboral.

  • Oratoria y comunicación efectiva.

  • Preparación para entrevistas de trabajo.

  • Construcción de la marca personal.

  • Herramientas para desenvolverse en espacios profesionales.

Bajo el lema “Apostar por los jóvenes es apostar por el futuro”, la propuesta buscó que los participantes incorporaran conocimientos útiles para afrontar procesos de selección y proyectar sus primeras experiencias laborales.

Acompañamiento a los jóvenes de San Carlos

La jornada contó con la presencia del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; la senadora provincial Silvia Cornejo; y la directora de Educación, Jimena Asencio.

Las autoridades destacaron la importancia de generar espacios de formación que permitan a los estudiantes adquirir nuevas competencias, reconocer sus capacidades y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

Desde el municipio señalaron que estas capacitaciones forman parte del trabajo articulado con el Gobierno provincial para promover políticas de formación, empleo y acompañamiento a las juventudes del departamento.

La iniciativa apunta a que los jóvenes puedan desarrollar una mayor autonomía, prepararse para su ingreso al mundo del trabajo y contar con herramientas para construir su futuro personal y profesional.

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