29 de julio de 2026
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San Carlos

Carneos en San Carlos: brindan recomendaciones para prevenir la triquinosis

Iván Martínez, director de Inspección General en San Carlos, explicó cómo trabaja la comuna para prevenir casos de triquinosis.

Control de la enfermedad de la triquinosis en San Carlos.

Control de la enfermedad de la triquinosis en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Con la llegada de la época de carneos, el Municipio de San Carlos reforzó las recomendaciones para prevenir la triquinosis, una enfermedad que puede transmitirse por el consumo de carne de cerdo o productos derivados que no hayan sido debidamente controlados.

Desde la comuna remarcaron la importancia de adoptar las medidas necesarias antes de consumir carne proveniente de faenas domiciliarias y recordaron que se encuentra disponible el servicio municipal de análisis, una herramienta fundamental para detectar la presencia del parásito.

Controles y asesoramiento para prevenir la enfermedad de la triquinosis

Iván Martínez, director de Inspección General de la Municipalidad de San Carlos, explicó cuáles son los principales riesgos asociados a la enfermedad y detalló el trabajo que realiza el municipio en materia de prevención, controles y asesoramiento.

El funcionario destacó que el análisis de la carne es indispensable antes de elaborar o consumir chacinados, embutidos y otros productos porcinos, ya que la triquinosis no puede detectarse a simple vista.

Desde el municipio insistieron en que los vecinos deben acercarse a realizar los controles correspondientes y evitar el consumo de carne que no cuente con un análisis previo, con el objetivo de prevenir posibles casos y proteger la salud de la comunidad.

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