San Carlos impulsa mejoras en espacios públicos y seguridad vial

El Municipio de San Carlos continúa ejecutando un plan de obra pública destinado a mejorar la infraestructura urbana, la seguridad vial y los espacios públicos del departamento.

Actualmente, se encuentran en marcha dos intervenciones de gran impacto: la puesta en valor del boulevard de Eugenio Bustos y un conjunto de trabajos en la Villa Cabecera , que incluyen nuevas veredas y la construcción de un ordenador vial.

En Eugenio Bustos comenzó la primera etapa de la remodelación integral del boulevard , que abarcará aproximadamente 750 metros lineales , desde la Terminal de Ómnibus hasta el puente Cruzado.

La obra contempla la construcción de nuevas veredas , la remodelación de la ciclovía y la renovación completa de las islas centrales, con un diseño moderno y funcional.

También se realizarán trabajos de paisajismo, nueva demarcación vial, sendas peatonales y mejoras en la iluminación. Como parte del proyecto, algunos sectores de las islas centrales contarán con espacios verdes que recibirán mantenimiento permanente.

Además, se instalará un tótem identificatorio con el nombre de Bernardo Quiroga, con el objetivo de reforzar la identidad del distrito y poner en valor uno de sus principales accesos.

Nuevas veredas en la Villa Cabecera de San Carlos

De manera paralela, avanzan en la Villa Cabecera las obras de construcción de veredas sobre calle Lencinas, en una extensión cercana a los 700 metros, desde las inmediaciones del Anfiteatro Neyú Mapú.

Una vez finalizada esta primera etapa, los trabajos continuarán sobre el lateral sur de la misma arteria, con el propósito de mejorar la accesibilidad y la circulación peatonal.

Construirán una rotonda en Lencinas y Carril Nacional en San Carlos

La intervención más importante prevista para este sector será la construcción de un ordenador vial en la intersección de calle Lencinas y Carril Nacional.

El proyecto consistirá en una rotonda que contará con una torre de iluminación, cartelería, demarcación vial, sendas peatonales y otros elementos destinados a reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Además, se instalarán reductores de velocidad sobre calle Lencinas y Carril Nacional, con el objetivo de ordenar la circulación y disminuir los riesgos en la zona.

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron que estas intervenciones buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos, promover una circulación más segura y acompañar el crecimiento ordenado de los diferentes distritos del departamento.