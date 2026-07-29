29 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán: comenzó la reconstrucción del Centro de Salud N° 191

El edificio en Tunuyán fue demolido por graves problemas estructurales y será reemplazado por instalaciones completamente nuevas.

Los módulos de sald que reemplazan provisoriamente el edifició que está en reconstrucción.

Los módulos de sald que reemplazan provisoriamente el edifició que está en reconstrucción.

Por Sitio Andino Departamentales

El Centro de Salud N° 191 de Puente del Río, en Tunuyán, fue demolido debido a los graves problemas estructurales que presentaba el edificio. En el mismo predio ya avanza la construcción de nuevas instalaciones, con el objetivo de mejorar la capacidad de atención y brindar un espacio más seguro para pacientes y trabajadores.

La obra comenzó a ejecutarse a principios de marzo de 2026 y cuenta con un plazo estimado de 12 meses. El proyecto contempla la construcción de un edificio completamente nuevo, adaptado a las necesidades actuales del servicio sanitario.

La atención en el centro de salud continúa en consultorios móviles

Mientras se desarrollan los trabajos, la atención primaria se brinda de manera provisoria en consultorios móviles instalados en el ingreso sur a la ciudad de Tunuyán.

Los módulos se encuentran ubicados en la zona de Puente del Río, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 83, donde los vecinos pueden acceder a las prestaciones habituales hasta que finalice la construcción del nuevo centro de salud.

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