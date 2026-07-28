Tunuyán invita a las familias a una clase abierta de conducción responsable

Los jóvenes de Tunuyán que participan del programa Jóvenes al Volante: “Arrancá Bien” pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante una clase abierta de seguridad vial. La actividad se realizará el sábado 1 de agosto, desde las 15 , en la Plazoleta José León Torres , donde los participantes deberán superar juegos, ejercicios y desafíos vinculados con la conducción responsable.

La jornada será abierta a la comunidad y las familias podrán acercarse a las tribunas del espacio público para acompañar y alentar a los jóvenes.

La propuesta marcará una de las últimas instancias del programa, luego de ocho semanas de formación teórica sobre normas de tránsito, señalización, convivencia vial y las responsabilidades que implica conducir un vehículo.

Durante la clase abierta, los jóvenes participarán de distintas actividades lúdicas y recreativas . Cada ejercicio les permitirá sumar puntos ante un jurado evaluador y trasladar a la práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.

Al finalizar la jornada, quienes obtengan los tres mejores puntajes recibirán premios correspondientes al primer, segundo y tercer puesto.

Seguridad vial, adicciones y manejo de las emociones

La capacitación no estuvo centrada solamente en las normas de tránsito. Las áreas municipales de Salud y Salud Mental también participaron de los encuentros para abordar problemáticas relacionadas con las adicciones, el cuidado integral y el manejo de las emociones.

Uno de los objetivos fue que los jóvenes reflexionaran sobre los factores que pueden afectar su comportamiento al conducir, especialmente cuando la velocidad o el vehículo son utilizados como formas de canalizar enojo, angustia, ansiedad u otras emociones.

La propuesta busca promover una conducción basada en el cuidado propio, el respeto hacia los demás y la toma responsable de decisiones.

Quiénes participan de “Arrancá Bien”

El programa está destinado a jóvenes de entre 18 y 21 años y es desarrollado por la Municipalidad de Tunuyán mediante las direcciones de Derechos Humanos, Licencias de Conducir y Prevención Ciudadana.

La capacitación cuenta con una modalidad mixta e incorpora una perspectiva de igualdad y equidad de género, con el objetivo de promover una conducción segura, responsable y libre de discriminación.

Además de enseñar contenidos vinculados con el tránsito, la iniciativa busca acompañar a los participantes durante sus primeros pasos como conductores.

Cuándo finaliza el curso en Tunuyán

Luego de la clase abierta, los jóvenes tendrán un último encuentro el sábado 8 de agosto, en la Oficina de Licencias de Conducir. Esa jornada marcará el cierre del proceso de formación iniciado ocho semanas atrás.

Además, durante la actividad del sábado 1 de agosto se realizarán las preinscripciones para una próxima edición de “Arrancá Bien”, destinada a nuevos jóvenes interesados en adquirir herramientas para conducir de manera segura.

Tunuyán amplía sus programas de formación vial

“Arrancá Bien” forma parte de las acciones municipales destinadas a ampliar el acceso a la formación vial y promover una conducción responsable.

En paralelo, Tunuyán desarrolla desde hace años el programa Mujeres al Volante, que en julio de 2026 alcanzó un total de 6.584 mujeres certificadas. Esa propuesta también es coordinada por las áreas de Derechos Humanos, Prevención Ciudadana y Licencias de Conducir.