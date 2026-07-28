San Rafael se moviliza para renovar el techo del Instituto IRIS

El grupo de jóvenes LUMEN VOZ puso en marcha la campaña solidaria “Un techo para IRIS” , una iniciativa destinada a recaudar $6.000.000 para reparar la cubierta del Instituto de Rehabilitación Infantil San Rafael .

El edificio presenta filtraciones, humedad y goteras que afectan distintos sectores y dificultan el normal desarrollo de las actividades educativas y terapéuticas. Por este motivo, la organización convocó a vecinos, empresas y comercios a colaborar con dinero, materiales de construcción o servicios para concretar las obras.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. Al momento de la consulta, el registro oficial de la campaña indicaba una recaudación de $2.004.792 , equivalente al 33,4% del objetivo total .

Los fondos serán destinados principalmente a la reparación y renovación de los techos , especialmente en sectores como las aulas y la cocina.

El proyecto también contempla trabajos para solucionar filtraciones, reparar canaletas y desagües, mejorar las aislaciones y realizar tareas de pintura y mantenimiento indispensables para garantizar un edificio seguro.

Desde LUMEN explicaron que el objetivo es que estudiantes, docentes, profesionales y personal de la institución puedan continuar con sus actividades en condiciones adecuadas.

Una institución con 70 años de trabajo en San Rafael

El Instituto de Rehabilitación Infantil San Rafael fue fundado en 1956, inicialmente como respuesta a las consecuencias que dejó la poliomielitis en numerosos niños.

Con el paso de los años, IRIS se convirtió en una institución de referencia en el Sur mendocino, dedicada a la educación especial, la rehabilitación y la atención integral y gratuita de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Actualmente, la institución brinda educación inicial, primaria y formación integral artística. También ofrece servicios interdisciplinarios de rehabilitación, entre ellos kinesiología, fonoaudiología y psicología.

Según la información difundida durante la campaña, más de 80 estudiantes concurren a la escuela y alrededor de 40 pacientes reciben atención en los consultorios, por lo que más de 120 personas utilizan habitualmente las instalaciones.

Cómo colaborar con “Un techo para IRIS”

Las personas que deseen realizar una donación económica pueden transferir al siguiente alias: Alias: lumenxiris

La cuenta de Mercado Pago figura a nombre de la Asociación Instituto de Rehabilitación Infantil, por lo que se recomienda verificar esos datos antes de confirmar la operación.

También pueden donarse materiales de construcción o servicios vinculados con las reparaciones. Para coordinar esas colaboraciones, los interesados pueden comunicarse mediante:

Instagram: @lumenvoz.

Teléfono: 2604-358539.

La campaña cuenta además con un sistema de actualización de la recaudación para que la comunidad pueda seguir el avance hacia la meta y conocer el destino de los aportes.

Desde la organización destacaron que cada colaboración, sin importar su monto, permitirá mejorar las condiciones de una institución que desde hace siete décadas acompaña a niños, jóvenes y familias de San Rafael.

Lorena Martínez, directora de IRIS dialogó con Noticiero Andino y comentó al respecto: "El objetivo que siempre tenemos es el mismo, la reparación del techo, hemos realizado el sorteo de tres motos 110C donde vendíamos números por el valor de $10.000, pero lamentablemente no alcanzamos con la venta a cubrir el importe total necesario para cumplir nuestro sueño"