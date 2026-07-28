Jóvenes de San Rafael aprenden a elaborar currículums y buscar trabajo

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades de inserción laboral a los jóvenes, el Municipio de San Rafael impulsa el taller “Herramientas para la Búsqueda Laboral” , una propuesta destinada a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 21 años .

La iniciativa, organizada por el área de Niñez y Adolescencia , ofrece herramientas prácticas para afrontar la búsqueda de empleo y adaptarse a las nuevas modalidades de selección utilizadas por empresas y plataformas digitales.

Durante los encuentros, los participantes reciben capacitación para elaborar un currículum vitae efectivo , mejorar sus perfiles profesionales y aplicar distintas estrategias para potenciar sus posibilidades de conseguir trabajo.

Uno de los principales objetivos es que los jóvenes puedan superar las primeras instancias de selección, que actualmente suelen realizarse mediante sistemas automatizados y plataformas digitales. “El objetivo es brindar herramientas para que puedan atravesar esa primera selección que hacen las plataformas de búsqueda laboral”, explicó la titular del área de Niñez y Adolescencia, Laura Martín .

Además, la capacitación permite que los jóvenes conozcan otros programas municipales orientados a la promoción del empleo joven y al acompañamiento de quienes buscan acceder a su primera experiencia laboral.

El taller surgió a partir del pedido de los jóvenes

La propuesta nació a partir de la demanda de los propios jóvenes que participan en los espacios municipales de acompañamiento.

Según explicaron desde la comuna, los asistentes manifestaron la necesidad de contar con herramientas concretas para desenvolverse en un mercado laboral cada vez más competitivo y atravesado por procesos de selección digitalizados.

A lo largo del taller, los participantes aprenden a adaptar sus currículums a diferentes búsquedas, optimizar sus perfiles en plataformas de empleo y conocer estrategias para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Preparan una tercera edición en San Rafael

El taller atraviesa actualmente su segunda edición, que finalizará el próximo 5 de agosto, y cuenta con una importante participación de jóvenes interesados en fortalecer sus competencias laborales.

Debido al interés generado por la iniciativa, el Municipio ya trabaja en la organización de una tercera edición, con el objetivo de que más jóvenes sanrafaelinos puedan acceder de manera gratuita a la capacitación.