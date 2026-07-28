28 de julio de 2026
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San Rafael

La Feria Franca de San Rafael incorpora a las escuelas agrotécnicas y fortalece la producción local

La propuesta impulsada por el municipio de San Rafael integra a las escuelas agrotécnicas al tradicional mercado itinerante y promueve la comercialización de productos regionales.

Escuelas Agro técnicas de San Rafael se suman a la Feria.

Escuelas Agro técnicas de San Rafael se suman a la Feria.

En esta oportunidad, la protagonista fue la Escuela Pascual Iaccarini, cuyos alumnos y docentes participaron ofreciendo productos elaborados en el establecimiento educativo, como parte de una propuesta impulsada por el municipio.

La iniciativa nació a partir de una propuesta del intendente Omar Félix, con el objetivo de incorporar a las escuelas técnicas al circuito de comercialización de la feria.

"Es una propuesta que beneficia tanto a los estudiantes como a los vecinos, que encuentran productos muy buscados y de excelente calidad", destacó el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.

Las escuelas agrotécnicas de San Rafael seguirán participando

Desde la organización adelantaron que la experiencia continuará en las próximas semanas. Los días 7 y 8 de agosto será el turno de la Escuela Julio Gatica, ubicada en el paraje La Guevarina, en Villa Atuel.

Pugno resaltó el valor de los productos elaborados por las instituciones educativas.

"Son productos tradicionales que identifican a nuestro departamento y que además tienen un enorme valor agregado porque detrás hay aprendizaje, trabajo y arraigo", expresó.

Crece el interés por los productos regionales

Uno de los aspectos destacados durante las vacaciones de invierno fue la importante presencia de turistas, quienes se acercaron a la Feria Franca para adquirir productos regionales.

Desde el municipio señalaron que este interés refleja el potencial que tiene el mercado itinerante para promover la producción local y ampliar los canales de comercialización de emprendedores y establecimientos educativos.

Días y lugares de la Feria Franca en San Rafael

La Feria Franca Municipal funciona semanalmente en distintos puntos de San Rafael, siempre en el horario de 8:30 a 13:30:

  • Martes: Plaza Libertad.
  • Miércoles: Plaza Espínola, en Pueblo Diamante.
  • Jueves: Plaza España.
  • Viernes: Aristóbulo del Valle y España.
  • Sábados: Plaza Almirante Brown, del barrio Unimev.

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