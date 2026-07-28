Godoy Cruz ofrece cursos gratuitos para aprender un oficio y emprender

El Municipio de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de los Talleres de Oficios de Economía Social , una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas para la inserción laboral, el desarrollo de emprendimientos y el crecimiento personal.

Las capacitaciones se dictarán una vez por semana, de 9 a 12 , en distintos espacios del departamento. La oferta incluye talleres de carpintería en MDF, confección textil, marroquinería, macramé, diseño y producción de lámparas, barbería y peluquería .

Las propuestas combinarán formación práctica con contenidos relacionados con el emprendedurismo, la organización y la gestión , con el objetivo de que los participantes puedan transformar los conocimientos adquiridos en una oportunidad laboral o en un proyecto propio.

Cada capacitación está destinada tanto a quienes quieran iniciarse en un oficio como a aquellas personas que busquen fortalecer sus conocimientos y desarrollar un emprendimiento mediante el aprendizaje de técnicas, el trabajo colaborativo y la producción local.

Carpintería en MDF

Los participantes aprenderán a fabricar objetos utilitarios y lúdicos en MDF, aplicando normas de seguridad y diferentes técnicas de encastre.

El taller contará con dos sedes:

Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez: O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini.

Centro Profesional Sarmiento: Cutral-Có y Marciano Cantero.

En ambos espacios, las clases se dictarán los lunes, de 9 a 12.

Diseño y producción de lámparas

La capacitación estará orientada al diseño y armado de lámparas para el hogar, combinando funcionalidad y creatividad.

Lugar: Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, O’Higgins 1460.

Día y horario: martes, de 9 a 12.

Confección textil

El curso permitirá iniciarse en el uso de la máquina de coser y en la confección de accesorios. Además, los participantes aprenderán a realizar arreglos de prendas y transformar telas en productos con identidad propia.

Lugar: SUM de la Isla del Campo Papa, Sector 11, calle La Virgen.

Día y horario: martes, de 9 a 12.

Marroquinería

Durante el taller se enseñará a producir accesorios en cuero, combinando diferentes técnicas con la creatividad para elaborar piezas únicas y comercializables.

Lugar: Casa de la Cultura y la Memoria, Lavalle 88.

Día y horario: miércoles, de 9 a 12.

Peluquería

Los alumnos recibirán conocimientos básicos sobre técnicas de corte y color, además de herramientas fundamentales para comenzar a desempeñarse en el mundo del estilismo.

El taller tendrá dos opciones de cursado:

Casa de la Cultura y la Memoria: Lavalle 88, los martes de 9 a 12.

Escuela de Oficios Oeste: Chuquisaca y Martín Fierro, los jueves de 9 a 12.

Macramé

La capacitación permitirá aprender los puntos básicos del macramé y elaborar objetos decorativos y accesorios en hilo de manera artesanal.

Habrá dos sedes disponibles:

Jardín Maternal Patitas Sueltas: Lautaro y Montes de Oca, barrio Parque Sur, los martes de 9 a 12.

SUM Sol y Sierra del Dique Maure: Segundo Sombra y Dique Philips, los jueves de 9 a 12.

Barbería

El taller brindará una formación inicial en técnicas de corte masculino y está orientado a quienes quieran comenzar a desempeñarse en el rubro.

Lugar: SEOS JP-033 Arco Iris, ubicado en Perón y Segundo Sombra.

Día y horario: martes, de 9 a 12.

Requisitos e inscripción a los talleres de Godoy Cruz

La preinscripción se realiza de manera online y los cupos son limitados. Las personas seleccionadas serán contactadas posteriormente por WhatsApp o correo electrónico para completar el trámite.

Para participar es necesario:

Ser mayor de 18 años .

Acreditar domicilio en Godoy Cruz .

Contar con la vacuna antitetánica vigente, requisito excluyente.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 o 4429361, enviar un mensaje de WhatsApp al 261 306-8525 o escribir al correo electrónico [email protected].