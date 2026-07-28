28 de julio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz ofrece cursos gratuitos para aprender un oficio y emprender

Los cupos son limitados y la preinscripción se realiza de manera online. Es obligatorio acreditar domicilio en Godoy Cruz y tener la vacuna antitetánica vigente.

Cursos gratuitos en Godoy Cruz.

Cursos gratuitos en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de los Talleres de Oficios de Economía Social, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas para la inserción laboral, el desarrollo de emprendimientos y el crecimiento personal.

Las capacitaciones se dictarán una vez por semana, de 9 a 12, en distintos espacios del departamento. La oferta incluye talleres de carpintería en MDF, confección textil, marroquinería, macramé, diseño y producción de lámparas, barbería y peluquería.

Las propuestas combinarán formación práctica con contenidos relacionados con el emprendedurismo, la organización y la gestión, con el objetivo de que los participantes puedan transformar los conocimientos adquiridos en una oportunidad laboral o en un proyecto propio.

Talleres de oficios disponibles en Godoy Cruz

Cada capacitación está destinada tanto a quienes quieran iniciarse en un oficio como a aquellas personas que busquen fortalecer sus conocimientos y desarrollar un emprendimiento mediante el aprendizaje de técnicas, el trabajo colaborativo y la producción local.

Carpintería en MDF

Los participantes aprenderán a fabricar objetos utilitarios y lúdicos en MDF, aplicando normas de seguridad y diferentes técnicas de encastre.

El taller contará con dos sedes:

  • Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez: O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini.

  • Centro Profesional Sarmiento: Cutral-Có y Marciano Cantero.

En ambos espacios, las clases se dictarán los lunes, de 9 a 12.

Diseño y producción de lámparas

La capacitación estará orientada al diseño y armado de lámparas para el hogar, combinando funcionalidad y creatividad.

  • Lugar: Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, O’Higgins 1460.

  • Día y horario: martes, de 9 a 12.

Confección textil

El curso permitirá iniciarse en el uso de la máquina de coser y en la confección de accesorios. Además, los participantes aprenderán a realizar arreglos de prendas y transformar telas en productos con identidad propia.

  • Lugar: SUM de la Isla del Campo Papa, Sector 11, calle La Virgen.

  • Día y horario: martes, de 9 a 12.

Marroquinería

Durante el taller se enseñará a producir accesorios en cuero, combinando diferentes técnicas con la creatividad para elaborar piezas únicas y comercializables.

  • Lugar: Casa de la Cultura y la Memoria, Lavalle 88.

  • Día y horario: miércoles, de 9 a 12.

Peluquería

Los alumnos recibirán conocimientos básicos sobre técnicas de corte y color, además de herramientas fundamentales para comenzar a desempeñarse en el mundo del estilismo.

El taller tendrá dos opciones de cursado:

  • Casa de la Cultura y la Memoria: Lavalle 88, los martes de 9 a 12.

  • Escuela de Oficios Oeste: Chuquisaca y Martín Fierro, los jueves de 9 a 12.

Macramé

La capacitación permitirá aprender los puntos básicos del macramé y elaborar objetos decorativos y accesorios en hilo de manera artesanal.

Habrá dos sedes disponibles:

  • Jardín Maternal Patitas Sueltas: Lautaro y Montes de Oca, barrio Parque Sur, los martes de 9 a 12.

  • SUM Sol y Sierra del Dique Maure: Segundo Sombra y Dique Philips, los jueves de 9 a 12.

Barbería

El taller brindará una formación inicial en técnicas de corte masculino y está orientado a quienes quieran comenzar a desempeñarse en el rubro.

  • Lugar: SEOS JP-033 Arco Iris, ubicado en Perón y Segundo Sombra.

  • Día y horario: martes, de 9 a 12.

Requisitos e inscripción a los talleres de Godoy Cruz

La preinscripción se realiza de manera online y los cupos son limitados. Las personas seleccionadas serán contactadas posteriormente por WhatsApp o correo electrónico para completar el trámite.

Para participar es necesario:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Acreditar domicilio en Godoy Cruz.

  • Contar con la vacuna antitetánica vigente, requisito excluyente.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 o 4429361, enviar un mensaje de WhatsApp al 261 306-8525 o escribir al correo electrónico [email protected].

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