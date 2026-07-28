Godoy Cruz ofrece cursos gratuitos para aprender un oficio y emprender

El Municipio de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de los Talleres de Oficios de Economía Social, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas para la inserción laboral, el desarrollo de emprendimientos y el crecimiento personal.
Los cupos son limitados y la preinscripción se realiza de manera online. Es obligatorio acreditar domicilio en Godoy Cruz y tener la vacuna antitetánica vigente.
El Municipio de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de los Talleres de Oficios de Economía Social, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas para la inserción laboral, el desarrollo de emprendimientos y el crecimiento personal.
Las capacitaciones se dictarán una vez por semana, de 9 a 12, en distintos espacios del departamento. La oferta incluye talleres de carpintería en MDF, confección textil, marroquinería, macramé, diseño y producción de lámparas, barbería y peluquería.
Las propuestas combinarán formación práctica con contenidos relacionados con el emprendedurismo, la organización y la gestión, con el objetivo de que los participantes puedan transformar los conocimientos adquiridos en una oportunidad laboral o en un proyecto propio.
Cada capacitación está destinada tanto a quienes quieran iniciarse en un oficio como a aquellas personas que busquen fortalecer sus conocimientos y desarrollar un emprendimiento mediante el aprendizaje de técnicas, el trabajo colaborativo y la producción local.
Los participantes aprenderán a fabricar objetos utilitarios y lúdicos en MDF, aplicando normas de seguridad y diferentes técnicas de encastre.
El taller contará con dos sedes:
Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez: O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini.
Centro Profesional Sarmiento: Cutral-Có y Marciano Cantero.
En ambos espacios, las clases se dictarán los lunes, de 9 a 12.
La capacitación estará orientada al diseño y armado de lámparas para el hogar, combinando funcionalidad y creatividad.
Lugar: Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, O’Higgins 1460.
Día y horario: martes, de 9 a 12.
El curso permitirá iniciarse en el uso de la máquina de coser y en la confección de accesorios. Además, los participantes aprenderán a realizar arreglos de prendas y transformar telas en productos con identidad propia.
Lugar: SUM de la Isla del Campo Papa, Sector 11, calle La Virgen.
Día y horario: martes, de 9 a 12.
Durante el taller se enseñará a producir accesorios en cuero, combinando diferentes técnicas con la creatividad para elaborar piezas únicas y comercializables.
Lugar: Casa de la Cultura y la Memoria, Lavalle 88.
Día y horario: miércoles, de 9 a 12.
Los alumnos recibirán conocimientos básicos sobre técnicas de corte y color, además de herramientas fundamentales para comenzar a desempeñarse en el mundo del estilismo.
El taller tendrá dos opciones de cursado:
Casa de la Cultura y la Memoria: Lavalle 88, los martes de 9 a 12.
Escuela de Oficios Oeste: Chuquisaca y Martín Fierro, los jueves de 9 a 12.
La capacitación permitirá aprender los puntos básicos del macramé y elaborar objetos decorativos y accesorios en hilo de manera artesanal.
Habrá dos sedes disponibles:
Jardín Maternal Patitas Sueltas: Lautaro y Montes de Oca, barrio Parque Sur, los martes de 9 a 12.
SUM Sol y Sierra del Dique Maure: Segundo Sombra y Dique Philips, los jueves de 9 a 12.
El taller brindará una formación inicial en técnicas de corte masculino y está orientado a quienes quieran comenzar a desempeñarse en el rubro.
Lugar: SEOS JP-033 Arco Iris, ubicado en Perón y Segundo Sombra.
Día y horario: martes, de 9 a 12.
La preinscripción se realiza de manera online y los cupos son limitados. Las personas seleccionadas serán contactadas posteriormente por WhatsApp o correo electrónico para completar el trámite.
Para participar es necesario:
Ser mayor de 18 años.
Acreditar domicilio en Godoy Cruz.
Contar con la vacuna antitetánica vigente, requisito excluyente.
Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 o 4429361, enviar un mensaje de WhatsApp al 261 306-8525 o escribir al correo electrónico [email protected].