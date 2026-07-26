26 de julio de 2026
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Sitio Andino
Espacio Arizu

El Espacio Arizu vibró al ritmo de los clásicos de los 80, 90 y 2000

La celebración por el Día del Amigo superó las expectativas y obligó a cerrar el ingreso una vez alcanzada la capacidad máxima del Espacio Arizu.

Festejo por el Día del Amigo en el Espacio Arizu.

Festejo por el Día del Amigo en el Espacio Arizu.

Por Sitio Andino Departamentales

El Espacio Arizu volvió a convertirse en el punto de encuentro para los amantes de la música de los años 80, 90 y 2000 con una nueva edición de PizzAmigos Retro, la propuesta gratuita organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz para celebrar el Día del Amigo.

Desde las 19 y hasta la 1 de la madrugada, cientos de personas disfrutaron de una velada que combinó grandes clásicos musicales, gastronomía y reencuentros, en un ambiente festivo que hizo revivir canciones que marcaron a distintas generaciones.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa convocó a vecinos de todas las edades. Si bien estuvo especialmente pensada para quienes crecieron con la música de esas décadas, el entusiasmo fue compartido por jóvenes, adultos y familias que colmaron el espacio.

Los clásicos hicieron bailar al público en el Espacio Arizu

La música estuvo a cargo de los DJ 5 MIX, reconocidos por la experiencia musical "Que Vuelvan los Lentos", quienes ofrecieron una selección de éxitos que mantuvo la pista llena durante toda la noche.

Cada canción fue acompañada por el público con aplausos, coros y baile, en una propuesta donde la nostalgia y la diversión fueron las grandes protagonistas.

Además, amigos, parejas y familias pudieron disfrutar de promociones gastronómicas con pizzas, bebidas y café con chocolate, una combinación que completó una experiencia pensada para compartir.

La convocatoria superó las expectativas en el Espacio Arizu

La respuesta del público fue tan importante que el Espacio Arizu alcanzó rápidamente su capacidad máxima permitida.

Por ese motivo, y en cumplimiento de las normas de seguridad vigentes para este tipo de eventos, el Municipio decidió cerrar el ingreso una vez alcanzado el límite habilitado, con el objetivo de preservar la seguridad y garantizar un desarrollo ordenado de la actividad.

Desde la comuna recordaron que esta medida había sido informada previamente a través de los canales oficiales, permitiendo organizar el evento de acuerdo con la capacidad autorizada del lugar.

Ya preparan una nueva edición en Godoy Cruz

Tras el éxito de esta convocatoria, la Municipalidad de Godoy Cruz confirmó que ya trabaja en una nueva edición de PizzAmigos Retro.

En esta oportunidad, el evento se realizará al aire libre, con el objetivo de aprovechar las mejores condiciones climáticas, ampliar la capacidad para recibir más asistentes y continuar ofreciendo espacios de encuentro donde la música, la gastronomía y la amistad vuelvan a ser protagonistas.

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