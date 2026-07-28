28 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

General Alvear: los municipales acordaron un aumento salarial acumulativo del 6%

Tras varias negociaciones, la comuna de General Alvear y el gremio municipal alcanzaron un acuerdo salarial escalonado para los trabajadores.

Trabajadores municipales de General Alvear.

Trabajadores municipales de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Tal como había anticipado Noticiero Andino, el sindicato que representa a los trabajadores municipales de General Alvear y el Ejecutivo comunal llegaron finalmente a un acuerdo por el incremento salarial para el sector.

El acuerdo fue firmado el último viernes y establece un aumento acumulativo del 6% para los empleados municipales de planta, que será aplicado de manera escalonada entre junio, julio y agosto.

Cómo se pagará el aumento a los municipales de General Alvear

El incremento quedó distribuido de la siguiente manera:

  • 2% correspondiente a junio.

  • 2% correspondiente a julio.

  • 2% correspondiente a agosto.

Debido a que el primer tramo todavía no fue percibido, los trabajadores cobrarán un 4% correspondiente a junio y julio, aunque ambos porcentajes serán liquidados de manera separada.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es que el incremento será acumulativo. Esto significa que cada nuevo porcentaje será calculado sobre el salario actualizado del mes anterior y no sobre el sueldo inicial. De esta manera, el impacto final será superior al que resultaría de sumar de forma directa los tres incrementos del 2%.

Nueva reunión salarial en septiembre en General Alvear

Según lo acordado entre el sindicato y el Ejecutivo de General Alvear, las partes volverán a reunirse en septiembre para analizar la evolución de los salarios y continuar con la negociación paritaria.

El nuevo encuentro permitirá evaluar el impacto de la inflación y la situación económica de los trabajadores municipales antes de definir posibles actualizaciones salariales para los meses siguientes.

Temas
Seguí leyendo

El espacio natural que sumó recorridos de hasta 7 kilómetros

Cayó mientras faenaba un caballo y su presunto cómplice logró escapar al ver a la Policía

La Masia de Barcelona revivió en General Alvear: ¡los 15 toques de los chicos de Andes para un gol que ecomociona!

De la IA a la desnutrición: las urgencias que debatirá el XXI Congreso de Educación en Alvear

Los tres grandes reclamos que preocupan a los vecinos de Carmensa

Vecinos de Alvear Oeste hablaron y dejaron en claro cuáles son sus prioridades

Cambio en OSEP: cómo será el nuevo sistema para retirar medicamentos de alto costo en los departamentos

Uva de mesa y pasas rubias: la apuesta que podría cambiar la producción alvearense

Lee además
El hallazgo de la tarjeta de memoria generó allanamientos en General Alvear. 

Pareja va a juicio por producir y facilitar material de abuso sexual en Alvear
General Alvear apuesta a la hidroponía: así funciona el innovador cultivo de lechugas sin tierra video

Un proyecto nacido a pulmón transforma la forma de producir lechugas en General Alvear
LO QUE SE LEE AHORA
Cursos gratuitos en Godoy Cruz.

Barbería, peluquería y carpintería: cómo anotarse en los cursos gratuitos

Las Más Leídas

Fuerte sismo se percibió este lunes en Mendoza.

Tembló en el Valle de Uco y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa deformación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Fundación YPF dará cursos gratuitos de programación, datos e inteligencia artificial: cómo anotarse

Científica trabajó en la escena del hecho. 

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza

El jefe comunal cuestionó al presidente.

Las críticas de Ulpiano Suarez a Milei por sus dichos contra Lula y el ¿palito para Casado?