General Alvear: los municipales acordaron un aumento salarial acumulativo del 6%

Tal como había anticipado Noticiero Andino , el sindicato que representa a los trabajadores municipales de General Alvear y el Ejecutivo comunal llegaron finalmente a un acuerdo por el incremento salarial para el sector.

El acuerdo fue firmado el último viernes y establece un aumento acumulativo del 6% para los empleados municipales de planta , que será aplicado de manera escalonada entre junio, julio y agosto.

Debido a que el primer tramo todavía no fue percibido, los trabajadores cobrarán un 4% correspondiente a junio y julio , aunque ambos porcentajes serán liquidados de manera separada.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es que el incremento será acumulativo. Esto significa que cada nuevo porcentaje será calculado sobre el salario actualizado del mes anterior y no sobre el sueldo inicial. De esta manera, el impacto final será superior al que resultaría de sumar de forma directa los tres incrementos del 2%.

Nueva reunión salarial en septiembre en General Alvear

Según lo acordado entre el sindicato y el Ejecutivo de General Alvear, las partes volverán a reunirse en septiembre para analizar la evolución de los salarios y continuar con la negociación paritaria.

El nuevo encuentro permitirá evaluar el impacto de la inflación y la situación económica de los trabajadores municipales antes de definir posibles actualizaciones salariales para los meses siguientes.