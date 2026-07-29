General Alvear realizó una campaña masiva de donación de sangre

Donación de sangre en General Alvear. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymall

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Por Sitio Andino Departamentales







Durante la mañana de este miércoles se desarrolló en General Alvear una campaña masiva de donación de sangre, con una importante participación de vecinos y el objetivo de visibilizar la importancia de este acto solidario.

La actividad tuvo lugar en el Concejo Deliberante y fue organizada de manera conjunta por el Hospital Enfermeros Argentinos y la concejal Gisela Bello.

Una iniciativa que crece año tras año en General Alvear La campaña comenzó hace algunos años y, desde entonces, ha logrado consolidarse como una propuesta destinada a promover la donación voluntaria y generar conciencia entre los habitantes del departamento.

En esta nueva edición, realizada durante 2026, la convocatoria volvió a tener una respuesta muy positiva. La concurrencia permitió fortalecer el mensaje sobre la necesidad de contar con donantes y destacar que una sola donación puede contribuir a salvar varias vidas.

Desde la organización valoraron el compromiso de quienes se acercaron a participar y remarcaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas para que la donación de sangre se convierta en una práctica habitual dentro de la comunidad.