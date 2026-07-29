29 de julio de 2026
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General Alvear

General Alvear realizó una campaña masiva de donación de sangre

La actividad se realizó en el Concejo Deliberante y contó con una importante participación de vecinos de General Alvear.

Donación de sangre en General Alvear.

Donación de sangre en General Alvear.

Foto: Prensa Municipalidad de Guaymall
Por Sitio Andino Departamentales

Durante la mañana de este miércoles se desarrolló en General Alvear una campaña masiva de donación de sangre, con una importante participación de vecinos y el objetivo de visibilizar la importancia de este acto solidario.

La actividad tuvo lugar en el Concejo Deliberante y fue organizada de manera conjunta por el Hospital Enfermeros Argentinos y la concejal Gisela Bello.

Una iniciativa que crece año tras año en General Alvear

La campaña comenzó hace algunos años y, desde entonces, ha logrado consolidarse como una propuesta destinada a promover la donación voluntaria y generar conciencia entre los habitantes del departamento.

En esta nueva edición, realizada durante 2026, la convocatoria volvió a tener una respuesta muy positiva. La concurrencia permitió fortalecer el mensaje sobre la necesidad de contar con donantes y destacar que una sola donación puede contribuir a salvar varias vidas.

Desde la organización valoraron el compromiso de quienes se acercaron a participar y remarcaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas para que la donación de sangre se convierta en una práctica habitual dentro de la comunidad.

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