4 de agosto de 2026
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Gran Hermano

Se atrincheró en la gala, dejó a todo Gran Hermano sin palabras y la producción tuvo que intervenir

Gran Hermano vivió una de las noches más tensas de la temporada. Una inesperada situación obligó a la producción a intervenir en plena gala.

Se atrincheró en la gala, dejó a todo Gran Hermano sin palabras y la producción tuvo que intervenir

Se atrincheró en la gala, dejó a todo Gran Hermano sin palabras y la producción tuvo que intervenir

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una insólita situación sorprendió a todos los jugadores y obligó a la producción a intervenir.

El escándalo que paralizó la gala de eliminación de Gran Hermano

Todo comenzó durante una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. Tras el cierre de la votación, Santiago del Moro anunció que Steffany "Campanita" Pereira debía abandonar la casa luego de obtener un mayor porcentaje de votos negativos que su rival en el mano a mano, Sol Abraham.

Sin embargo, lo que parecía ser una despedida habitual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos de la temporada. Apenas escuchó el veredicto, la participante decidió atrincherarse y se negó a abandonar la casa. "No me quiero ir, Biggie. Quiero ver qué pasa", le dijo la paraguaya al dueño del juego, dejando sorprendidos a sus compañeros.

A pesar de que Big le ordenó en varias oportunidades que se dirigiera hacia la puerta de salida, Campanita se mantuvo firme en su decisión y rechazó cada uno de los pedidos. Incluso, en medio de la tensión, lanzó una inesperada propuesta: pidió quedarse "de visita" dentro de la casa.

La situación se volvió cada vez más tensa. Entre lágrimas y aferrada al sillón del living, la jugadora continuó negándose a salir. Ante esa actitud, la producción intervino y advirtió que, si no abandonaba la casa de inmediato, podría aplicarse una sanción que afectaría a todos los participantes.

Finalmente, tras varios minutos de incertidumbre y negociaciones, Steffany "Campanita" Pereira aceptó la decisión, se despidió de sus compañeros y dejó la casa, poniendo fin a uno de los episodios más caóticos que se recuerden en esta edición del reality.

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