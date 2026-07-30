Sanción, votos anulados y tensión en Gran Hermano: así quedó la placa

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras una sanción y varios votos anulados, Santiago del Moro reveló cómo quedó la placa de nominados .

La gala de nominación de este miércoles en Gran Hermano estuvo marcada por la polémica . Antes de que los participantes emitieran sus votos, el Big intervino para informar que no se respetó el reglamento y anunció una sanción .

En el comunicado, explicó: “ Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas ”. A su vez, informó una penalización que afectará a todos los jugadores: “ Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto ”. Finalmente, lanzó una advertencia para los participantes: “ Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas ”.

Luego del mensaje, Santiago del Moro detalló las situaciones que motivaron la decisión. Entre ellas, señaló que Matías Hanssen utilizó comentarios en clave para insinuar a quiénes había votado; que Sol Abraham y Cinzia Francischiello conversaron sobre la posibilidad de eliminar a Campanita; y que Yanina Zilli y Campanita realizaron un complot contra Sol Abraham.

Tras la anulación de esos votos, el conductor confirmó la placa definitiva de nominados, integrada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany "Campanita" Pereira, Sol Abraham, Juan "Juanicar" Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto.

En esta ocasión, la votación del público será completamente negativa. Los participantes que continúen en placa quedarán expuestos a la decisión del público, quienes definirán quién deberá abandonar la casa en la próxima gala de eliminación.

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