30 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Sanción, votos anulados y tensión en Gran Hermano: así quedó la placa

Gran Hermano Generación Dorada 2026 definió la nueva placa de nominados tras la sanción del Big. Conocé quiénes quedaron en riesgo de eliminación.

Sanción, votos anulados y tensión en Gran Hermano: así quedó la placa
Sanción, votos anulados y tensión en Gran Hermano: así quedó la placa
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras una sanción y varios votos anulados, Santiago del Moro reveló cómo quedó la placa de nominados.

La polémica gala de Gran Hermano que terminó con sanción y una nueva placa

La gala de nominación de este miércoles en Gran Hermano estuvo marcada por la polémica. Antes de que los participantes emitieran sus votos, el Big intervino para informar que no se respetó el reglamento y anunció una sanción.

En el comunicado, explicó: “Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas”. A su vez, informó una penalización que afectará a todos los jugadores: “Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”. Finalmente, lanzó una advertencia para los participantes: “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.

Luego del mensaje, Santiago del Moro detalló las situaciones que motivaron la decisión. Entre ellas, señaló que Matías Hanssen utilizó comentarios en clave para insinuar a quiénes había votado; que Sol Abraham y Cinzia Francischiello conversaron sobre la posibilidad de eliminar a Campanita; y que Yanina Zilli y Campanita realizaron un complot contra Sol Abraham.

Tras la anulación de esos votos, el conductor confirmó la placa definitiva de nominados, integrada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany "Campanita" Pereira, Sol Abraham, Juan "Juanicar" Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto.

En esta ocasión, la votación del público será completamente negativa. Los participantes que continúen en placa quedarán expuestos a la decisión del público, quienes definirán quién deberá abandonar la casa en la próxima gala de eliminación.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Una votación demoledora marcó la nueva eliminación de Gran Hermano

Incómodo "congelados" de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: "Mi heladera transmite más"

Placa ardiente en Gran Hermano: la participante que todos quieren fuera de Gran Hermano

Las encuestas ya tienen un favorito para abandonar Gran Hermano

Nadie está a salvo: la nueva placa sacudió por completo a Gran Hermano

Todo parecía tranquilo pero Charlotte y Pincoya volvieron a chocar en Gran Hermano

La placa quedó definida y nadie quiere estar ahí: mirá quiénes son los nominados

Los exjugadores de Gran Hermano dejaron al descubierto la impactante mugre de la casa

Lee además
¿Alguien le avisa a Gran Hermano que no somos de piedra? Las emotivas visitas a Campanita y Majluf video

Si no lloraste con Campanita y Majluf en Gran Hermano, probablemente seas de piedra
el telefono dorado sono en gran hermano y yanina zilli recibio una noticia inesperada video

El Teléfono Dorado sonó en Gran Hermano y Yanina Zilli recibió una noticia inesperada
LO QUE SE LEE AHORA
el sigue siendo el amor de mi vida: la joaqui rompio en llanto al hablar de luck ra

"Él sigue siendo el amor de mi vida": La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra

Las Más Leídas

Trasladaron a los presos de San Felipe que aparecieron en un streaming: irán a una cárcel de máxima seguridad

Después del polémico streaming, este será el nuevo destino de los presos de San Felipe

¡Alerta total en Mendoza por el Súper El Niño! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima 

¡Alerta total en Mendoza por el "Súper El Niño"! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de julio: números ganadores del sorteo 3395

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de julio: números ganadores del sorteo 3395

Accidente fatal en Las Heras: un motociclista murió tras un choque frontal

Un hombre murió en un brutal choque frontal en Las Heras: cómo ocurrió el accidente

Por estas horas, avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente.

Cuáles son las principales hipótesis del accidente del helicóptero en San Juan