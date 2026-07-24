Cinco jugadores quedaron contra las cuerdas y uno se despedirá de Gran Hermano

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa de cara a la gala de eliminación Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión. Luego de finalizar las primeras 24 horas de votación positiva, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los participantes que lograron salir de la placa gracias al apoyo del público.

La primera en asegurarse la continuidad fue Jennifer “Pincoya” Torres, que celebró con entusiasmo y lanzó un picante mensaje: “Esto se lo dedico a los que me votaron. Que sigan emplacados, yo las cosas las digo en la cara. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Síganme votando!”.

Más tarde, Juan “Juanicar” Caruso también recibió el respaldo de la audiencia y consiguió abandonar la placa de nominados. De esta manera, la lista definitiva de participantes en riesgo quedó conformada por Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen, quienes se enfrentarán en la gala de eliminación para definir quién abandonará la casa.

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