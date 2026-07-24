24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Cinco jugadores quedaron contra las cuerdas y uno se despedirá de Gran Hermano

Santiago del Moro confirmó quiénes salieron de la placa y quiénes siguen en riesgo en Gran Hermano 2026. En esta nota, todos los detalles.

Cinco jugadores quedaron contra las cuerdas y uno se despedirá de Gran Hermano
Cinco jugadores quedaron contra las cuerdas y uno se despedirá de Gran Hermano
Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa de cara a la gala de eliminación

Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión. Luego de finalizar las primeras 24 horas de votación positiva, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los participantes que lograron salir de la placa gracias al apoyo del público.

La primera en asegurarse la continuidad fue Jennifer “Pincoya” Torres, que celebró con entusiasmo y lanzó un picante mensaje: “Esto se lo dedico a los que me votaron. Que sigan emplacados, yo las cosas las digo en la cara. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Síganme votando!”.

Más tarde, Juan “Juanicar” Caruso también recibió el respaldo de la audiencia y consiguió abandonar la placa de nominados. De esta manera, la lista definitiva de participantes en riesgo quedó conformada por Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen, quienes se enfrentarán en la gala de eliminación para definir quién abandonará la casa.

Temas
Seguí leyendo

La nueva líder de Gran Hermano recibió un beneficio que nadie quiere sufrir

La jugada que nadie vio venir: ex jugadores regresaron a Gran Hermano

El público habló y dejó afuera a uno de los favoritos de Gran Hermano

Una travesura "dulce" terminó con un participante fuera de sí en Gran Hermano

Secreto bajo las sábanas: los detalles del romance oculto que la producción de Gran Hermano nunca vio

Chau a los hermanitos: revelaron el día del cierre de Gran Hermano y qué pasará con Santiago del Moro

El público fue lapidario: el jugador de Gran Hermano que quedó en la mira

No tuvieron ni un minuto de paz: Gran Hermano ya tiene una nueva placa

Lee además
El voto de los exjugadores cambió todo en Gran Hermano: así quedó la placa video

La placa quedó definida y nadie quiere estar ahí: mirá quiénes son los nominados
los exjugadores de gran hermano dejaron al descubierto la impactante mugre de la casa video

Los exjugadores de Gran Hermano dejaron al descubierto la impactante mugre de la casa

Las Más Leídas

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza

El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino video

Lo que más sorprende a los turistas que llegan a Mendoza ya no está en las bodegas