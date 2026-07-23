El voto de los exjugadores cambió todo en Gran Hermano: así quedó la placa

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló cómo quedó la placa de nominados tras sumarse los votos de los exjugadores.

Así quedó la placa de nominados y cómo será la votación en Gran Hermano Anoche se vivió una de las galas más picantes de Gran Hermano. Con la suma de los votos de los exjugadores del reality, quedó conformada la nueva placa de nominados de cara a la próxima gala de eliminación, que promete mantener la tensión al máximo dentro de la casa.

Los participantes que deberán enfrentar la decisión del público son Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.

Durante las primeras 24 horas, la votación será positiva. Luego, la modalidad cambiará a negativa para definir quién deberá abandonar la competencia. De esta manera, los jugadores que permanezcan en placa quedarán a merced de la decisión del público.

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