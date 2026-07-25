Si las encuestas no fallan, este participante se despide de Gran Hermano

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Tras varios días marcados por el ingreso de exjugadores, fuertes cruces y momentos de tensión, quedó definida la nueva placa de nominados en la casa más famosa del país. En esta oportunidad, los participantes que deberán enfrentarse al voto del público son Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen .

En la previa de la gala de eliminación, el debate se intensificó en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 .

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Alejandra Majluf aparece como la participante más comprometida y lidera varias encuestas de voto negativo. Detrás se ubican Sebastián Cola y Mariela Prieto , quienes también concentran una importante cantidad de votos para abandonar la casa.

De todos modos, estas encuestas no son oficiales y sus resultados pueden variar hasta la gala del lunes. Por ahora, la tendencia sugiere que uno de esos tres participantes tiene mayores probabilidades de convertirse en el próximo eliminado.

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