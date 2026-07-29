30 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Preso

Trasladaron a los presos de San Felipe que aparecieron en un streaming: irán a una cárcel de máxima seguridad

Así lo confirmó Mercedes Rus, luego de la viralización de un video en el que un grupo de presos tenía un celular oculto. Cuál será su futuro.

Trasladaron a los presos de San Felipe que aparecieron en un streaming: irán a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a los presos de San Felipe que aparecieron en un streaming: irán a una cárcel de máxima seguridad

 Por Luis Calizaya

El grupo de presos que apareció en un streaming desde la penitenciaría de San Felipe sumó un nuevo capítulo, luego de confirmarse que fueron trasladados a otro establecimiento de máxima seguridad y que se confiscaron varios celulares ocultos. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza buscarán reforzar los controles externos y las sanciones.

Novedades en la cárcel de San Felipe: trasladaron a los presos que aparecieron en un streaming

En las últimas horas de este miércoles, la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, confirmó que los internos que aparecieron en una videollamada a principios de semana fueron trasladados hacia la cárcel de Cacheuta, más precisamente al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP), donde permanecerán privados de su libertad bajo un régimen estricto de control.

A través de su cuenta oficial en X, la ministra envió un mensaje en el que destacó el cumplimiento de la ley y las medidas implementadas en el sistema carcelario, con más controles, requisas y sanciones para hacer frente al ingreso de celulares a las cárceles, una problemática que se produjo durante los últimos años a partir de una habilitación judicial.

"Desde diciembre de 2023 dijimos que esa etapa se terminaba. Implementamos un sistema único de control de ingresos, incorporamos nueva tecnología y fortalecimos las requisas", afirmó Rus.

A su vez, durante una entrevista en vivo para Canal 7, la funcionaria brindó más detalles sobre el caso. Allí confirmó que el traslado se realizó durante la tarde y que fue una decisión de gestión: "En lo político, es una decisión de gestión de seguridad. (...) Antes los presos pedían dónde querían estar, eso lo cortamos".

"Por eso incluimos este punto dentro de la ley que llevamos en 2025. Hicimos la categorización de los establecimientos penitenciarios", agregó para explicar un sistema que permite generar módulos y pabellones con mayores restricciones, destinados a reunir a presos por mala conducta y con régimen de reclusión de 24 horas.

También se conoció que por día se secuestran 16 celulares en las cárceles de Mendoza. En ese sentido, Rus agregó que el Gobierno provincial trabaja en la implementación de un sistema de inhibición de dispositivos móviles con el apoyo del ENACOM y las empresas de telefonía celular, con el objetivo de bloquear y dar de baja números identificados: "Iniciamos un proceso para combatir los celulares intramuros".

Además, hizo referencia a un antecedente vinculado al trabajo sobre el sistema penitenciario y la presencia de celulares, al señalar que antes de 2023 una habilitación judicial permitió el ingreso de alrededor de 16.800 teléfonos a los complejos penitenciarios, a los que se suman aquellos no declarados.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los guardias penitenciarios, el Gobierno inició en abril de 2025 la implementación del Sistema Único de Control Penitenciario, un esquema que modernizó las comunicaciones internas mediante la tecnología TETRA y fortaleció los mecanismos de trazabilidad y supervisión del personal y los procedimientos.

Luego se incorporó el grupo FORMA para el control de requisas y se sumaron más de 300 cámaras de videovigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios.

Temas
Seguí leyendo

"Me prendieron fuego el auto y la casa": el fuerte mensaje de un influencer tras el incendio

El último video de las víctimas de San Juan: "Estaban felices de capacitar para ayudar a los demás"

Cuáles son las principales hipótesis del accidente del helicóptero en San Juan

Un hombre murió en un brutal choque frontal en Las Heras: cómo ocurrió el accidente

Quiénes eran las siete víctimas del accidente del helicóptero en San Juan y qué cargos ocupaban

Amenazó a su ex, le allanaron la casa y le encontraron un arsenal

Murieron los siete tripulantes del helicóptero que iba a combatir incendios y se estrelló en San Juan

Importante secuestro de cables robados: un detenido

Lee además
Tras el caso de San Felipe, los internos involucrados fueron sancionados. Qué más anunció Mercedes Rus.

Escándalo en San Felipe: cuántos celulares secuestra el Servicio Penitenciario y qué sanciones aplican
El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe
LO QUE SE LEE AHORA
Accidente fatal en Las Heras: un motociclista murió tras un choque frontal

Un hombre murió en un brutal choque frontal en Las Heras: cómo ocurrió el accidente

Las Más Leídas

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

¡Alerta total en Mendoza por el Súper El Niño! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima 

¡Alerta total en Mendoza por el "Súper El Niño"! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima

Trasladaron a los presos de San Felipe que aparecieron en un streaming: irán a una cárcel de máxima seguridad

Después del polémico streaming, este será el nuevo destino de los presos de San Felipe

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de julio: números ganadores del sorteo 3395

Tres apostadores del Quini 6 se llevaron $126 millones cada uno: de dónde son y a qué números jugaron