Trasladaron a los presos de San Felipe que aparecieron en un streaming: irán a una cárcel de máxima seguridad

El grupo de presos que apareció en un streaming desde la penitenciaría de San Felipe sumó un nuevo capítulo, luego de confirmarse que fueron trasladados a otro establecimiento de máxima seguridad y que se confiscaron varios celulares ocultos. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza buscarán reforzar los controles externos y las sanciones.

En las últimas horas de este miércoles, la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus , confirmó que los internos que aparecieron en una videollamada a principios de semana fueron trasladados hacia la cárcel de Cacheuta , más precisamente al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil ( MAP ), donde permanecerán privados de su libertad bajo un régimen estricto de control.

A través de su cuenta oficial en X , la ministra envió un mensaje en el que destacó el cumplimiento de la ley y las medidas implementadas en el sistema carcelario , con más controles, requisas y sanciones para hacer frente al ingreso de celulares a las cárceles, una problemática que se produjo durante los últimos años a partir de una habilitación judicial .

"Desde diciembre de 2023 dijimos que esa etapa se terminaba. Implementamos un sistema único de control de ingresos, incorporamos nueva tecnología y fortalecimos las requisas", afirmó Rus.

A su vez, durante una entrevista en vivo para Canal 7, la funcionaria brindó más detalles sobre el caso. Allí confirmó que el traslado se realizó durante la tarde y que fue una decisión de gestión: "En lo político, es una decisión de gestión de seguridad. (...) Antes los presos pedían dónde querían estar, eso lo cortamos".

"Por eso incluimos este punto dentro de la ley que llevamos en 2025. Hicimos la categorización de los establecimientos penitenciarios", agregó para explicar un sistema que permite generar módulos y pabellones con mayores restricciones, destinados a reunir a presos por mala conducta y con régimen de reclusión de 24 horas.

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También se conoció que por día se secuestran 16 celulares en las cárceles de Mendoza. En ese sentido, Rus agregó que el Gobierno provincial trabaja en la implementación de un sistema de inhibición de dispositivos móviles con el apoyo del ENACOM y las empresas de telefonía celular, con el objetivo de bloquear y dar de baja números identificados: "Iniciamos un proceso para combatir los celulares intramuros".

Además, hizo referencia a un antecedente vinculado al trabajo sobre el sistema penitenciario y la presencia de celulares, al señalar que antes de 2023 una habilitación judicial permitió el ingreso de alrededor de 16.800 teléfonos a los complejos penitenciarios, a los que se suman aquellos no declarados.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los guardias penitenciarios, el Gobierno inició en abril de 2025 la implementación del Sistema Único de Control Penitenciario, un esquema que modernizó las comunicaciones internas mediante la tecnología TETRA y fortaleció los mecanismos de trazabilidad y supervisión del personal y los procedimientos.

Luego se incorporó el grupo FORMA para el control de requisas y se sumaron más de 300 cámaras de videovigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios.