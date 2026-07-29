Un influencer mendocino denunció que incendiaron su auto y la Justicia analiza las causas

Entre las distintas líneas investigativas, los pesquisas también analizan un conflicto de vieja data.

Un incendio de un vehículo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en Las Heras generó una fuerte repercusión en las redes sociales. El propietario del rodado es el influencer mendocino Mariano Sebastián Otálora , quien compartió un video en el que relató el dramático episodio y mostró los daños ocasionados por el fuego.

El hecho se registró sobre calle Huarpes al 3500 , donde las llamas consumieron por completo el automóvil y alcanzaron parte de la vivienda del joven. Si bien no hubo personas heridas, las pérdidas materiales fueron totales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Otálora se mostró visiblemente conmovido al describir lo sucedido. "Me prendieron fuego el auto y la casa" , expresó entre lágrimas. Luego agregó: "Ahora se dan una idea de lo que es capaz esta gente. Perdí todo, completamente todo el auto ".

En la grabación también exhibió imágenes del vehículo envuelto en llamas , el trabajo realizado por los bomberos para controlar el incendio y los daños que sufrió parte de la vivienda.

Posteriormente, mostró el estado en el que quedó el automóvil, completamente destruido por el fuego, y sostuvo que el rodado no presentaba desperfectos mecánicos ni eléctricos. Además, aseguró que llevaba alrededor de cinco horas estacionado frente a su domicilio antes de que se iniciara el incendio.

Sin realizar una acusación directa, el joven también hizo referencia a un conflicto que mantendría desde hace tiempo con otras personas, circunstancia que, según manifestó, lo llevó a sospechar que el hecho podría haber sido provocado.

Qué se sabe de la investigación

La causa es investigada por la Justicia, que busca determinar el origen del incendio y establecer si existió o no intervención de terceros. Las primeras actuaciones realizadas por los Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes fueron los primeros en llegar al lugar, permitieron controlar el fuego antes de que alcanzara las viviendas linderas y evitara consecuencias de mayor gravedad.

La causa es investigada por la Justicia, que busca determinar el origen del incendio y establecer si existió o no intervención de terceros.

De acuerdo con las primeras pericias, el foco ígneo se habría iniciado debajo del capot, en la zona del motor. Según fuentes vinculadas a la investigación, esa característica resulta compatible con un posible origen intencional, aunque esa hipótesis todavía deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

Las mismas fuentes señalaron que, al levantar el capot para combatir las llamas, los bomberos advirtieron que el fuego provenía desde la parte inferior del motor, un elemento técnico que ahora forma parte de la investigación.

Analizan un posible conflicto como móvil

Entre las distintas líneas investigativas, los pesquisas también analizan un conflicto de vieja data que, según trascendió, mantendría el propietario del vehículo con otras personas. No obstante, desde la investigación aclararon que, por el momento, no existen conclusiones definitivas y que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con el resultado de las pericias y demás medidas probatorias.

El fuego estuvo a escasa distancia de propagarse hacia la pared lateral de la vivienda del propietario y también hacia una casa vecina. Incluso, las llamas amenazaron con alcanzar las tejas de ambas construcciones.

De acuerdo con las primeras pericias, el foco ígneo se habría iniciado debajo del capot, en la zona del motor.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Las Heras, el incendio pudo ser controlado antes de que se extendiera, evitando daños de mayor magnitud y posibles consecuencias para los habitantes de la zona.