Placa ardiente en Gran hermano: la participante que todos quieren fuera de Gran Hermano

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Por Sitio Andino MuchoShow







La tensión vuelve a apoderarse de la casa de Gran Hermano con la llegada de una nueva gala de eliminación bajo la modalidad de placa negativa. De cara a la definición de este lunes 27 de julio, los sondeos en redes sociales marcan una tendencia clara sobre cuál de los participantes tiene mayores probabilidades de abandonar el reality.

¿Quiénes están nominados y qué dicen los números de las encuestas? Tras las recientes salidas y las salvaciones de Jennifer "Pincoya" Torres y Juani "Juanicar" Caruso, la placa definitiva quedó integrada por cinco nombres: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. Como la votación es para eliminar, los sondeos en redes sociales se convirtieron en el termómetro clave para anticipar quién puede quedar afuera.

Encuesta de Fefe Bongiorno (X): Con más de 10.000 votos registrados, encabezó la elección con el 42,1% de los votos negativos Sebastián "Cola", seguido muy de cerca por la actriz Alejandra Majluf por 41.8%. Más atrás quedaron Tamara Paganini (20,6%) y Mariela Prieto (19,1%).

Con más de 10.000 votos registrados, encabezó la elección con el 42,1% de los votos negativos Sebastián "Cola", seguido muy de cerca por la actriz Alejandra Majluf por 41.8%. Más atrás quedaron Tamara Paganini (20,6%) y Mariela Prieto (19,1%). Sondeo de Diego Poggi (Instagram): En su canal de difusión, la tendencia se repitió situando a Majluf en el primer lugar con más de 5.500 votos para su salida, aunque situó a Mariela Prieto en el segundo escalón con 2.000 votos. Con los números sobre la mesa y dos candidatos principales polarizando el rechazo del público en plataformas digitales, la resolución de la noche promete mantener en vilo a los seguidores del programa. La única definición oficial se computa a través de los mensajes SMS al 9009 o la web oficial GHglobal.ar. Y, como suele ocurrir en este reality, las tendencias pueden modificarse hasta el último minuto. La decisión final se conocerá durante la emisión en vivo conducida por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe.