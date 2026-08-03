Paso a Chile: los cruces habilitados mientras sigue cerrado Los Libertadores y Pehuenche

Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado por las intensas nevadas en alta montaña, dos cruces fronterizos entre Argentina y Chile fueron habilitados este lunes y aparecen como alternativas para quienes necesitan viajar entre ambos países.
Según informó la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile, el Complejo Fronterizo Pino Hachado, ubicado en Neuquén, quedó habilitado desde las 11 (hora argentina) luego de que concluyeran las tareas de despeje de la nieve acumulada en la zona del límite internacional.
Así se encuentra la localidad de Las Cuevas (Argentina) este lunes 3 de agosto de 2026.
Foto: Gentileza.
A su vez, el Paso Cardenal Antonio Samoré, también emplazado en Neuquén, funciona para todo tipo de vehículos en el horario comprendido entre las 8 y las 18 de Chile, lo que representa una alternativa parcial en medio de las complicaciones que afectan a los principales corredores internacionales.
Dolor de cabeza para camioneros: el paso Los Libertadores lleva 20 días cerrado por nieve
La reapertura de estos pasos se produce en un contexto marcado por la crisis que atraviesa el Paso Cristo Redentor en Mendoza, cuyo cierre se prolonga debido a las malas condiciones meteorológicas. Este lunes, autoridades nacionales confirmaron que el corredor continuará inhabilitado, en sintonía con pronósticos que advierten que las nevadas podrían persistir hasta el 8 de agosto.
La situación generó un fuerte impacto en el transporte internacional: la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) advirtió que cientos de transportistas permanecen afectados por la interrupción del tránsito y alertó sobre las pérdidas económicas derivadas de la imposibilidad de cruzar la cordillera.
En un comunicado, la entidad señaló que el Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores acumula 20 días sin tránsito. Además, indicó que cuadrillas de Vialidad de Chile y Vialidad Nacional Argentina continúan con las tareas de despeje, aunque las condiciones siguen siendo peligrosas por el riesgo de desprendimientos y avalanchas.
Así las cosas, se prevé "una ventana de buen tiempo" para este martes y miércoles, pero no existe una fecha prevista para la reapertura.
Respecto del Paso Cardenal Samoré, la entidad había informado previamente que el tránsito de camiones permanecía suspendido por pedido de Vialidad Argentina, aunque la actualización difundida por las autoridades chilenas confirmó que el complejo quedó habilitado para todo tipo de vehículos dentro del horario establecido.
Los pasos habilitados para cruzar a Chile
Paso Pino Hachado (Neuquén): habilitado desde las 11 (hora argentina) tras el despeje de nieve.
Paso Cardenal Antonio Samoré (Neuquén): habilitado para todo tipo de vehículos entre las 8 y las 18 (hora de Chile).
Si el escenario climático no mejora, el Paso de Jama (Jujuy) continúa siendo una alternativa para el transporte internacional, recordaron desde la CNDC, aunque implica mayores costos y una significativa demora en los viajes. Por ese motivo, recomendaron a las empresas evaluar cuidadosamente la realización de cruces fronterizos hasta que exista una definición sobre la reapertura del Paso Los Libertadores.