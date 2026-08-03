Paso a Chile: los cruces habilitados mientras sigue cerrado Los Libertadores y Pehuenche

Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado por las intensas nevadas en alta montaña, dos cruces fronterizos entre Argentina y Chile fueron habilitados este lunes y aparecen como alternativas para quienes necesitan viajar entre ambos países.

Según informó la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile , el Complejo Fronterizo Pino Hachado , ubicado en Neuquén , quedó habilitado desde las 11 (hora argentina) luego de que concluyeran las tareas de despeje de la nieve acumulada en la zona del límite internacional.

A su vez, el Paso Cardenal Antonio Samoré , también emplazado en Neuquén , funciona para todo tipo de vehículos en el horario comprendido entre las 8 y las 18 de Chile , lo que representa una alternativa parcial en medio de las complicaciones que afectan a los principales corredores internacionales.

Así se encuentra la localidad de Las Cuevas (Argentina) este lunes 3 de agosto de 2026.

La reapertura de estos pasos se produce en un contexto marcado por la crisis que atraviesa el Paso Cristo Redentor en Mendoza , cuyo cierre se prolonga debido a las malas condiciones meteorológicas. Este lunes, autoridades nacionales confirmaron que el corredor continuará inhabilitado, en sintonía con pronósticos que advierten que las nevadas podrían persistir hasta el 8 de agosto .

La situación generó un fuerte impacto en el transporte internacional: la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) advirtió que cientos de transportistas permanecen afectados por la interrupción del tránsito y alertó sobre las pérdidas económicas derivadas de la imposibilidad de cruzar la cordillera.

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En un comunicado, la entidad señaló que el Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores acumula 20 días sin tránsito. Además, indicó que cuadrillas de Vialidad de Chile y Vialidad Nacional Argentina continúan con las tareas de despeje, aunque las condiciones siguen siendo peligrosas por el riesgo de desprendimientos y avalanchas.

Así las cosas, se prevé "una ventana de buen tiempo" para este martes y miércoles, pero no existe una fecha prevista para la reapertura.

La CNDC también describió el panorama en los pasos alternativos. En Pino Hachado, el flujo habitual de entre 150 y 180 camiones diarios aumentó hasta 300 vehículos. Incluso, alrededor de 200 camiones permanecían esperando para realizar los trámites migratorios, por lo que las autoridades habilitaron un estacionamiento en Liucura para aliviar la congestión. Hasta el pasado 29 de julio, APROCAM precisó que al menos 1.500 camiones esperan en el lado mendocino.

Respecto del Paso Cardenal Samoré, la entidad había informado previamente que el tránsito de camiones permanecía suspendido por pedido de Vialidad Argentina, aunque la actualización difundida por las autoridades chilenas confirmó que el complejo quedó habilitado para todo tipo de vehículos dentro del horario establecido.

Los pasos habilitados para cruzar a Chile

Paso Pino Hachado (Neuquén): habilitado desde las 11 (hora argentina) tras el despeje de nieve.

habilitado desde las tras el despeje de nieve. Paso Cardenal Antonio Samoré (Neuquén): habilitado para todo tipo de vehículos entre las 8 y las 18 (hora de Chile).

Si el escenario climático no mejora, el Paso de Jama (Jujuy) continúa siendo una alternativa para el transporte internacional, recordaron desde la CNDC, aunque implica mayores costos y una significativa demora en los viajes. Por ese motivo, recomendaron a las empresas evaluar cuidadosamente la realización de cruces fronterizos hasta que exista una definición sobre la reapertura del Paso Los Libertadores.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores y para seguir el estado de los cruces entre Argentina y Chile, ingresá a Pasos Internacionales.