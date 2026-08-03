3 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Acceso Sur

Nuevos desvíos en el Acceso Sur: cómo será la circulación desde este lunes por las obras en la Ruta 40

La nueva etapa de los trabajos obligará a implementar un doble sentido de circulación en un tramo de 2,3 kilómetros de la Ruta Nacional 40 para permitir el avance del reasfaltado.

El tramo comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y calle Azcuénaga pasará a funcionar de manera provisoria con doble sentido de circulación.

El tramo comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y calle Azcuénaga pasará a funcionar de manera provisoria con doble sentido de circulación.

Foto: Daniel Cano
Por Sitio Andino Sociedad

Desde este lunes se aplicarán nuevos desvíos en la Ruta Nacional 40 - Acceso Sur, debido a las obras de ampliación y reasfaltado que se están llevando a cabo.

Con ese objetivo, las autoridades dispusieron una serie de desvíos programados y un esquema de trabajo diferenciado en las denominadas Sección 1 y Sección 2 de la Ruta Nacional 40. La planificación busca compatibilizar las obras con el intenso flujo vehicular que registra diariamente este corredor.

Canalización del tránsito en la Sección 2

A partir del mediodía del lunes 3 de agosto, se implementará una canalización del tránsito a lo largo de 2,3 kilómetros sobre la calzada oeste de la Ruta Nacional 40.

El tramo comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y calle Azcuénaga pasará a funcionar de manera provisoria con doble sentido de circulación. Esta medida permitirá liberar por completo la calzada este para que las cuadrillas comiencen las tareas previstas en ese sector.

Qué obras se están llevando a cabo en el Acceso Sur

Los trabajos abarcarán un tramo de 2.300 metros, ubicado en el extremo sur de la obra, próximo a la Variante Palmira-Agrelo. En una primera etapa se realizará la distribución y compactación de una base estabilizada, una metodología similar a la que actualmente se ejecuta en la Ruta Provincial 22.

Una vez finalizada esa tarea, se colocará la nueva carpeta asfáltica. El plazo estimado de ejecución es de 50 a 55 días, aunque podría extenderse si se registran temperaturas muy bajas, ya que las condiciones climáticas pueden impedir la correcta aplicación del asfalto.

Cómo continuarán los trabajos en la Sección 1

En tanto, la Sección 1 de la Ruta Nacional 40 continuará con el mismo esquema de trabajo que se viene desarrollando hasta el momento.

Las tareas seguirán concentradas en el cantero central, fuera de la zona de circulación vehicular. En la calzada oeste, los trabajos se ejecutan desde calle Paso hacia el sur, mientras que en la calzada este avanzan desde calle Azcuénaga hacia el norte.

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