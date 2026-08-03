3 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de agosto

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de agosto.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de agosto.

Por Sitio Andino Salud

Durante la mañana y tarde de este lunes 3 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de agosto

Guaymallén

  • – Entre calles Uspallata, Las Cañas, Barrio Jardín y Alsina; Las Cañas De 8.00 a 10.00 h.

  • – Entre calles Europa, Milagros, Torrontegui y Ruta Provincial N°50; Rodeo de La Cruz. De 9.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Godoy Cruz, Bandera de Los Andes, Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, San Lorenzo, Alexander Fleming y Cristobal Colón y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Torrontegui, Buenos Vecinos, Pidat y Europa; Kilometro 11. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°50 y calle Chacras y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Julio Argentino Roca, Canal Pescara (o Ruiz), José Correa y Juan Bautista Alberdi. En barrios Parque Norte, Corazón de Jesús y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de Los Puntanos. En Arrollo Grande y Posada del Manzano y zonas aledañas; Manzano Histórico. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Benigno Aguirre. En Sabaquin S.A y Arzobispo Mendoza; Los Árboles. De 10.00 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En Ruta Provincial N°89, entre El Álamo y Calle B; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Atamiski, entre callejón Benito Aranda y calle Méndez. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En fincas Valmor, Gualtallary y Cepas del Plata; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En callejón Montes de Oca, hacia el sur de calle Ahumada. En callejones Muñoz, Aveiro y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Namuncurá, Castelli, Monte Coman y Rawson. De 9.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Carmona, Costa de Las Vías, Jensen y Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Mitre, El Fortín, Maza y Sueta; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle La Esperanza, hacia el norte de Las Mercedes; El Usillal. De 9.15 a 11.45 h.

  • – Entre calles Carlos Lencinas, Bodega Vieja, Guzmán y José Giménez y zonas aledañas; Colonia Gelman. De 10.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindò recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindò recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en 9 departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en 7 departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en 5 departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en 8 departamentos de Mendoza

Desde este lunes cambian los desvíos en el Acceso Sur por las obras de ampliación

Historias de inmigrantes que eligieron al Sur de Mendoza para vivir y crecer

Potrerillos: cómo avanzan las obras en el perilago y qué servicios sumará

La realidad de los alquileres comerciales en Malargüe

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de julio.

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de julio.

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Cómo avanzan las obras privadas en el perilago de Potrerillos y qué servicios tendrá

Potrerillos: cómo avanzan las obras en el perilago y qué servicios sumará

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2439 y números ganadores del domingo 2 de agosto

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2439 y números ganadores del domingo 2 de agosto

La nieve no da tregua: así está alta montaña en los primeros días de agosto de 2026.

Nieve en Alta Montaña: tramos habilitados y qué se puede hacer hoy, a casi 20 días del cierre del paso

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Resultados del Quini 6 hoy domingo 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Un Súper Niño amenaza al agro mendocino con tormentas más violentas y granizo

Un "Súper Niño" amenaza al agro mendocino con tormentas más violentas y granizo