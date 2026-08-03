Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este lunes 3 de agosto , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Carlos Lencinas, Bodega Vieja, Guzmán y José Giménez y zonas aledañas; Colonia Gelman. De 10.30 a 13.30 h.

– En calle La Esperanza, hacia el norte de Las Mercedes; El Usillal. De 9.15 a 11.45 h.

– Entre calles Mitre, El Fortín, Maza y Sueta; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Carmona, Costa de Las Vías, Jensen y Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.

– En callejón Montes de Oca, hacia el sur de calle Ahumada. En callejones Muñoz, Aveiro y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En fincas Valmor, Gualtallary y Cepas del Plata; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Atamiski, entre callejón Benito Aranda y calle Méndez. De 14.30 a 18.30 h.

– En Ruta Provincial N°89, entre El Álamo y Calle B; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 3 de Agosto. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/0svg3Hp1it

– En calle Benigno Aguirre. En Sabaquin S.A y Arzobispo Mendoza; Los Árboles. De 10.00 a 13.45 h.

– En Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de Los Puntanos. En Arrollo Grande y Posada del Manzano y zonas aledañas; Manzano Histórico. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Julio Argentino Roca, Canal Pescara (o Ruiz), José Correa y Juan Bautista Alberdi. En barrios Parque Norte, Corazón de Jesús y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°50 y calle Chacras y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Godoy Cruz, Bandera de Los Andes, Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, San Lorenzo, Alexander Fleming y Cristobal Colón y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Europa, Milagros, Torrontegui y Ruta Provincial N°50; Rodeo de La Cruz. De 9.00 a 12.00 h.

– Entre calles Uspallata, Las Cañas, Barrio Jardín y Alsina; Las Cañas De 8.00 a 10.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindò recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas