28 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 28 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de julio

Las Heras

  • – En el barrio Altos Verdes; Uspallata. De 11.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Ejército de los Andes, Los Cerrillos, Los Alerces y Los Cóndores. En el barrio Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 13.00 a 15.00 h.

Luján

  • – Entre calles Álzaga, Castro Barros, Almirante Brown y Acceso Sur. En loteo Bulnes y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En Ruta Provincial N°15, hacia el sur de Lamadrid; Pedriel. De 9.45 a 13.45 h.

    2 de abril, hacia el norte de Mischeni y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, carril Sarmiento y 9 de Julio. En el loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Mischeni, hacia el este de 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles El Bajo, Rodríguez, Juan Vargas y Ruta Nacional N°7 (o Los Valencianos). En el loteo Tierra Mía y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calles Reina y Bombal; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – Entre Ruta Nacional N°40 norte y calle Furno; El Zampalito. De 10.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Vencedora (o La Estancia), camino al dique Las Tunas, entre Finca La Niña Alba y Estancia Silva. Afecta al Departamento General de Irrigación; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – Entre calles El Indio, Furlotti y Colonia Aguirre; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Quiroga, Constantini y Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Florida, Pedro Vargas, Cangallo e Ingeniero Ballofet. En el barrio Comisso y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zabatieri; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Rawson, entre Muñoz y Constanzo y áreas adyacentes; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Paraná, Bombal, Granaderos y Moreno. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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