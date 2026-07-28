Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de julio.

Durante la mañana y tarde de este martes 28 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Rawson, entre Muñoz y Constanzo y áreas adyacentes; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zabatieri; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Florida, Pedro Vargas, Cangallo e Ingeniero Ballofet. En el barrio Comisso y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles El Indio, Furlotti y Colonia Aguirre; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 28 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/TpGvTFkyTe

– En calle La Vencedora (o La Estancia), camino al dique Las Tunas, entre Finca La Niña Alba y Estancia Silva. Afecta al Departamento General de Irrigación; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre Ruta Nacional N°40 norte y calle Furno; El Zampalito. De 10.00 a 13.00 h.

– En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calles Reina y Bombal; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles El Bajo, Rodríguez, Juan Vargas y Ruta Nacional N°7 (o Los Valencianos). En el loteo Tierra Mía y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Mischeni, hacia el este de 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, carril Sarmiento y 9 de Julio. En el loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

2 de abril, hacia el norte de Mischeni y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En Ruta Provincial N°15, hacia el sur de Lamadrid; Pedriel. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Álzaga, Castro Barros, Almirante Brown y Acceso Sur. En loteo Bulnes y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Ejército de los Andes, Los Cerrillos, Los Alerces y Los Cóndores. En el barrio Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 13.00 a 15.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas