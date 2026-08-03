Lactancia y controles mamarios: por qué es importante no postergar una consulta

Los especialistas coinciden en que el principal riesgo no es la lactancia, sino atribuir cualquier cambio mamario a una afección

La historia de la youtuber e influencer argentina Caro Trippar volvió a instalar un importante tema en materia de salud femenina: la importancia de consultar de manera temprana ante cualquier cambio en las mamas. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna , una especialista remarcó que, si bien amamantar aporta múltiples beneficios para la madre y el bebé, ningún síntoma mamario debe atribuirse automáticamente a la lactancia sin una evaluación médica.

Días atrás, la influencer de 35 años reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama hormonal positivo con metástasis . Según contó, durante dos meses decidió mantener en reserva la noticia hasta sentirse preparada para compartirla públicamente.

En el video, Caro Trippar relató que un mes después de finalizar la lactancia de su hijo Milo comenzó a notar cambios en su mama izquierda. Sintió una dureza similar a una pelota , pinchazos y la aparición de una mancha rojiza . " Asumí que era mastitis. Todo lo relacionaba con la lactancia ", expresó.

Sin embargo, tras realizar consultas ginecológicas, una ecografía y otros estudios complementarios, recibió un diagnóstico muy diferente al que imaginaba: cáncer de mama con metástasis . En declaraciones con Sitio Andino, la directora de Maternidad e Infancias de Mendoza, Natalia Courtis , explicó que este caso sirve para recordar la importancia de evitar los autodiagnósticos en todos los momentos de la vida de una mujer .

Cualquier situación anómala que una mujer observe o detecte en sus mamas, ya sea cambios de color, aumento de temperatura, dolor o alteraciones en la piel, debe ser evaluada por un profesional

La especialista enfatizó que la lactancia no debe ser considerada la explicación automática de todos los síntomas mamarios. El hecho de estar atravesando este período no significa que todos los cambios o síntomas en las mamas deban atribuirse exclusivamente a esa etapa. Cualquier manifestación diferente a lo habitual requiere una evaluación médica para determinar su origen.

Cáncer de mama durante la lactancia y la importancia de los controles

Courtis aclaró que, si bien el cáncer de mama puede aparecer a cualquier edad, la edad de Caro Trippar no corresponde al grupo etario donde la enfermedad es más frecuente. Aun así, insistió en la necesidad de realizar controles médicos periódicos y mantener el hábito del autoexamen mamario, sin reemplazar las consultas con especialistas.

Ante cualquier palpación u observación anómala de la mama, la paciente debe consultar de inmediato Ante cualquier palpación u observación anómala de la mama, la paciente debe consultar de inmediato

La médica agregó que durante la lactancia pueden aparecer síntomas compatibles con una mastitis, como enrojecimiento, calor, dolor o endurecimiento de la mama. No obstante, subrayó que solo un profesional puede confirmar el diagnóstico y definir qué estudios son necesarios.

La especialista también destacó que, cuando efectivamente se diagnostica una mastitis, en la mayoría de los casos no se recomienda suspender la lactancia, ya que interrumpir el amamantamiento puede agravar el cuadro. "Lo que más se aconseja es la no suspensión de la lactancia, porque al dejar de dar de mamar esa mastitis se puede incrementar", explicó.

Cuando efectivamente se diagnostica una mastitis, en la mayoría de los casos no se recomienda suspender la lactancia.

En ese sentido, Courtis remarcó que la leche materna continúa siendo el principal y mejor alimento para el bebé aportando importantes beneficios para el desarrollo del niño.

El mensaje que deja el caso de Caro Trippar

El caso de la influencer volvió a poner sobre la mesa la importancia de escuchar las señales del cuerpo y consultar de manera temprana para llegar a un diagnóstico precoz y oportundo. Los especialistas coinciden en que el principal riesgo no es la lactancia, sino atribuir cualquier cambio mamario a una afección frecuente como la mastitis sin contar con una evaluación médica.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el mensaje es claro: amamantar es una práctica segura y beneficiosa, pero cualquier modificación persistente en las mamas debe ser valorada por un profesional para descartar otras patologías y garantizar un diagnóstico temprano.