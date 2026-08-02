2 de agosto de 2026
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Monóxido de Carbono

Aumentaron un 67% los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza

El uso inadecuado de hornos para calefaccionar, sumado a la falta de mantenimiento de artefactos, eleva el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Aumentaron un 67% los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza.

Aumentaron un 67% los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

Con la llegada de las bajas temperaturas, la provincia de Mendoza registra un preocupante aumento en los casos de intoxicación por monóxido de carbono. De acuerdo con la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional, este año se han notificado 112 casos, es decir, un 67% más que en el 2025.

La región Cuyo y la Centro impulsan esta suba, con un índice epidémico acumulado superior a 1,7 en jurisdicciones como Mendoza, CABA, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis, lo que indica más del doble de los casos esperados para la época.

Ante este incremento, desde el Servicio Emergencia Coordinado (SEC) señalaron que "la mayoría de los eventos son accidentales e intradomiciliarios".

"Entre los factores desencadenantes recurrentes se destacan la falta de mantenimiento de los artefactos, la utilización de estufas que no han sido inspeccionadas por gasistas matriculados y la peligrosa costumbre de calefaccionar ambientes utilizando el horno o las hornallas de la cocina", indicaron.

Desde el Servicio Emergencia Coordinado (SEC) señalaron que

Desde el Servicio Emergencia Coordinado (SEC) señalaron que "la mayoría de los eventos son accidentales e intradomiciliarios".

Fuentes de exposición más frecuentes

Según el informe epidemiológico, la distribución de los artefactos involucrados en las intoxicaciones a nivel nacional refleja claramente los principales riesgos en el hogar:

  • Estufas a gas: 27%

  • Cocinas, anafes y hornos: 25%

  • Hogares a leña y salamandras: 11%

  • Incendios: 10%

  • Otras fuentes: 27%

¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es tan peligroso?

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico, inodoro, incoloro, insípido y no irritante. Se produce por la combustión incompleta de materiales como gas natural, kerosén, carbón, madera o combustibles líquidos. Como no se puede percibir a través de los sentidos, se lo conoce como el "asesino invisible".

Intoxicación por monóxido: cómo detectarlo antes de calefaccionar el hogar.

Intoxicación por monóxido: cómo detectarlo antes de calefaccionar el hogar.

Al ser inhalado, ingresa a los pulmones y pasa a la sangre, desplazando al oxígeno y bloqueando la capacidad del organismo para transportarlo. Esto provoca que las células no reciban la oxigenación necesaria, afectando gravemente a órganos vitales como el cerebro y el corazón, y pudiendo ocasionar secuelas permanentes o la muerte.

Síntomas para estar alerta

Debido a que sus manifestaciones pueden confundirse con cuadros de gripe, intoxicaciones alimentarias o accidentes cerebrovasculares (y en niños pequeños con cuadros meníngeos por llanto e irritabilidad), es crucial sospechar de monóxido de carbono cuando una o varias personas en un mismo espacio cerrado presentan:

  • Dolor de cabeza y mareos.

  • Somnolencia, debilidad o cansancio extremo.

  • Náuseas y vómitos.

  • Palpitaciones o dolor de pecho.

  • Pérdida del conocimiento, convulsiones o paro cardiorrespiratorio.

Dolor de cabeza y náuseas, algunos de los síntomas causados por el monóxido de carbono.

Dolor de cabeza y náuseas, algunos de los síntomas causados por el monóxido de carbono.

Recomendaciones y medidas de prevención

Las autoridades sanitarias enfatizan que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son 100% evitables. Para prevenir accidentes en el hogar, se recomienda:

  • Revisión profesional: Hacer controlar anualmente las estufas y calefactores por un gasista matriculado.

  • Color de la llama: Verificar que la llama de las hornallas y estufas sea siempre de color azul intenso. Si es amarilla o anaranjada, el artefacto está funcionando mal.

  • Ventilación constante: Mantener siempre una corriente de aire fresco en los ambientes y revisar que los tirajes de evacuación de calefones, calderas y estufas no estén obstruidos.

  • Uso adecuado de la cocina: Nunca utilizar el horno ni las hornallas para calefaccionar la casa.

  • Cuidado con brasas y leña: No dormir con braseros o salamandras encendidas; apagar siempre las brasas fuera de la vivienda.

  • Ubicación de artefactos: El calefón no debe estar instalado en el baño ni en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

  • Motores de combustión: No encender motores de vehículos o generadores en garajes o sótanos cerrados.

  • Evitar recipientes sobre el fuego: No colocar recipientes con agua sobre estufas o cocinas.

¿Cómo actuar ante una emergencia?

Si se sospecha de un cuadro de intoxicación:

  • Ventilar de inmediato el lugar abriendo puertas y ventanas.

  • Salir rápidamente al aire libre.

  • Comunicarse con los servicios de emergencia (911) o acudir sin demora al centro de salud u hospital más cercano.

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