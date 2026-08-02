Aumentaron un 67% los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la provincia de Mendoza registra un preocupante aumento en los casos de intoxicación por monóxido de carbono. De acuerdo con la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional, este año se han notificado112 casos, es decir, un 67% más que en el 2025.
Monóxido de carbono en Mendoza: los casos de intoxicación crecieron un 67%, respecto al 2025.
Monóxido de Carbono: aumento generalizado en el país
La región Cuyo y la Centro impulsan esta suba, con un índice epidémico acumulado superior a 1,7 en jurisdicciones como Mendoza, CABA, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis, lo que indica más del doble de los casos esperados para la época.
Ante este incremento, desde el Servicio Emergencia Coordinado (SEC) señalaron que "la mayoría de los eventos son accidentales e intradomiciliarios".
"Entre los factores desencadenantes recurrentes se destacan la falta de mantenimiento de los artefactos, la utilización de estufas que no han sido inspeccionadas por gasistas matriculados y la peligrosa costumbre de calefaccionar ambientes utilizando el horno o las hornallas de la cocina", indicaron.
Desde el Servicio Emergencia Coordinado (SEC) señalaron que "la mayoría de los eventos son accidentales e intradomiciliarios".
Fuentes de exposición más frecuentes
Según el informe epidemiológico, la distribución de los artefactos involucrados en las intoxicaciones a nivel nacional refleja claramente los principales riesgos en el hogar:
Estufas a gas: 27%
Cocinas, anafes y hornos: 25%
Hogares a leña y salamandras: 11%
Incendios: 10%
Otras fuentes: 27%
¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es tan peligroso?
El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico, inodoro, incoloro, insípido y no irritante. Se produce por la combustión incompleta de materiales como gas natural, kerosén, carbón, madera o combustibles líquidos. Como no se puede percibir a través de los sentidos, se lo conoce como el "asesino invisible".
Intoxicación por monóxido: cómo detectarlo antes de calefaccionar el hogar.
Al ser inhalado, ingresa a los pulmones y pasa a la sangre, desplazando al oxígeno y bloqueando la capacidad del organismo para transportarlo. Esto provoca que las células no reciban la oxigenación necesaria, afectando gravemente a órganos vitales como el cerebro y el corazón, y pudiendo ocasionar secuelas permanentes o la muerte.