Reforsal: Mendoza actualiza los valores de la salud pública con un aumento promedio del 10%.

El Ministerio de Salud y Deportes oficializó un nuevo esquema de valores para los servicios que prestan los hospitales y centros de salud públicos de la provincia de Mendoza . Se trata de un aumento promedio del 10% en el Nomenclador de Servicios de Salud dentro del marco del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza ( REFORSAL ).

La medida, publicada en el Boletín Oficial, adecua los aranceles prestacionales frente a la evolución de los costos operativos del sector sanitario. El objetivo es optimizar el recupero de costos cuando el Estado atiende a pacientes que cuentan con cobertura de obras sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras.

La actualización impacta de manera directa en los módulos prestacionales mediante el reajuste de las unidades de referencia técnica:

Con esta estructura, el costo de las prestaciones básicas que se facturan a las financiadoras privadas se modifica según el siguiente detalle:

Consulta Médica Ambulatoria (1 UAM): $18.700.

Atención de Urgencia en Guardia (1,5 UAM): $28.050.

Día de Internación Clínica (Adultos y Pediatría) (1 UIM): $15.000.

Módulo de Acompañante por día: $15.000.

Ecografía Simple (1,5 UAM): $28.050.

Ecografía Mamaria (2 UAM): $37.400.

Eco Doppler (3 UAM): $56.100.

Resonancia Magnética (8 UAM): $149.600.

Traslado en Ambulancia con Médico (3 UAM): $56.100.

El traslado en ambulancia con médico tendrá un costo de 56.100 pesos. Foto: Cristian Lozano

Prioridad en maternidad, emergencias y nuevos reconocimientos

Más allá de la recomposición general de aranceles, la Resolución N° 1332 introduce cambios estratégicos en la ponderación de prácticas médicas de alta complejidad y urgencia.

La norma incrementó la asignación de unidades para prestaciones clave como partos, cesáreas y vuelos sanitarios, lo que se traduce en un cobro superior a las obras sociales por encima del aumento promedio para compensar los elevados costos del personal especializado, la logística y el equipamiento.

Asimismo, la normativa incorpora formalmente la rehabilitación de piso pélvico al nomenclador provincial y fija un mecanismo para la facturación de medicamentos e insumos descartables excluidos del módulo: se liquidarán al valor de adquisición más un 40% en concepto de costos indirectos de gestión.

Con este reordenamiento, el Ministerio de Salud busca sostener el financiamiento del sistema público mendocino, garantizando que las entidades de cobertura médica privada asuman el costo real de los servicios que la red estatal presta a sus afiliados.