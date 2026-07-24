24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Salud

Reforsal: Mendoza actualiza los valores de la salud pública con un aumento promedio del 10%

Salud oficializó un aumento en los valores de las prestaciones públicas. Se busca optimizar el recupero de costos cuando se asiste a pacientes con obra social.

Reforsal: Mendoza actualiza los valores de la salud pública con un aumento promedio del 10%.

Reforsal: Mendoza actualiza los valores de la salud pública con un aumento promedio del 10%.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El Ministerio de Salud y Deportes oficializó un nuevo esquema de valores para los servicios que prestan los hospitales y centros de salud públicos de la provincia de Mendoza. Se trata de un aumento promedio del 10% en el Nomenclador de Servicios de Salud dentro del marco del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL).

La medida, publicada en el Boletín Oficial, adecua los aranceles prestacionales frente a la evolución de los costos operativos del sector sanitario. El objetivo es optimizar el recupero de costos cuando el Estado atiende a pacientes que cuentan con cobertura de obras sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras.

Salud actualizó los valores del Reforsal.

Salud actualizó los valores del Reforsal.

Salud, actualiza valores del Reforsal: principales aranceles

La actualización impacta de manera directa en los módulos prestacionales mediante el reajuste de las unidades de referencia técnica:

  • Unidad Asistencial Mendocina (UAM): Pasó de $17.000 a $18.700 (+10%).

  • Unidad Quirúrgica Mendocina (UQM): Subió de $140.000 a $154.000 (+10%).

  • Unidad de Internación Mendocina (UIM): Experimentó la mayor suba, pasando de $13.000 a $15.000 (+15,38%).

Con esta estructura, el costo de las prestaciones básicas que se facturan a las financiadoras privadas se modifica según el siguiente detalle:

  • Consulta Médica Ambulatoria (1 UAM): $18.700.

  • Atención de Urgencia en Guardia (1,5 UAM): $28.050.

  • Día de Internación Clínica (Adultos y Pediatría) (1 UIM): $15.000.

  • Módulo de Acompañante por día: $15.000.

  • Ecografía Simple (1,5 UAM): $28.050.

  • Ecografía Mamaria (2 UAM): $37.400.

  • Eco Doppler (3 UAM): $56.100.

  • Resonancia Magnética (8 UAM): $149.600.

  • Traslado en Ambulancia con Médico (3 UAM): $56.100.

El traslado en ambulancia con médico tendrá un costo de 56.100 pesos.

El traslado en ambulancia con médico tendrá un costo de 56.100 pesos.

Prioridad en maternidad, emergencias y nuevos reconocimientos

Más allá de la recomposición general de aranceles, la Resolución N° 1332 introduce cambios estratégicos en la ponderación de prácticas médicas de alta complejidad y urgencia.

La norma incrementó la asignación de unidades para prestaciones clave como partos, cesáreas y vuelos sanitarios, lo que se traduce en un cobro superior a las obras sociales por encima del aumento promedio para compensar los elevados costos del personal especializado, la logística y el equipamiento.

Asimismo, la normativa incorpora formalmente la rehabilitación de piso pélvico al nomenclador provincial y fija un mecanismo para la facturación de medicamentos e insumos descartables excluidos del módulo: se liquidarán al valor de adquisición más un 40% en concepto de costos indirectos de gestión.

Con este reordenamiento, el Ministerio de Salud busca sostener el financiamiento del sistema público mendocino, garantizando que las entidades de cobertura médica privada asuman el costo real de los servicios que la red estatal presta a sus afiliados.

Temas
Seguí leyendo

Campaña anti Argentina: evalúan cobrar salud y educación a los extranjeros en el país

Domingo mundialista en Mendoza: habrá 3.000 policías en las calles y transporte interrumpido

"Argentina se debe este debate": el mensaje de ministros de Mendoza sobre la eutanasia

La cábala de Guaymallén para alentar a la Selección y cuidar a las mascotas

Mendoza estrena un sistema inédito para controlar los medicamentos hospitalarios

¿Tu corazón está preparado para el Mundial 2026? Quiénes tienen mayor riesgo cardíaco

El ISCAMEN controlará la calidad del cannabis en Mendoza

OSEP cambia la entrega de remedios oncológicos: los detalles

Lee además
Sandra Moyano hizo una denuncia de mala praxis. video

"Queremos saber qué pasó": el reclamo de una familia tras una muerte en San Carlos
Alerta por sarampión en Argentina: qué deben hacer quienes regresan del Mundial

La fiesta terminó, pero aparece una amenaza: el Gobierno emitió un alerta por sarampión

Las Más Leídas

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza

El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino video

Lo que más sorprende a los turistas que llegan a Mendoza ya no está en las bodegas