5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Incrementos

Reforsal: Salud actualizó su Nomenclador con un aumento aproximado del 15% para el 2026

El Ministerio de Salud y Deportes fijó los valores que regirán desde marzo. Se busca profundizar la recuperación de fondos de obras sociales y prepagas.

Reforsal: Salud actualizó su Nomenclador con un aumento aproximado del 15% para el 2026.

Reforsal: Salud actualizó su Nomenclador con un aumento aproximado del 15% para el 2026.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, oficializó la actualización del Nomenclador de Servicios de Salud. El aumento establece un nuevo esquema tarifario para las prestaciones que los hospitales públicos facturan a obras sociales, prepagas y a extranjeros no residentes.

De acuerdo con la resolución, publicada en el Boletín Oficial, este ajuste responde a la necesidad de actualizar los valores en relación con los costos directos e indirectos de las prácticas sanitarias.

Lee además
Falta de medicamentos en farmacias de San Rafael. video
Salud en alerta

Crisis en farmacias: el atraso de obras sociales pone en jaque el stock
Maternidad cuidada en San Rafael.
Salud pública

Sin turno y gratuito: así funciona "Maternidad Cuidada" en San Rafael

En comparación con el nomenclador previo de 2025, el incremento aproximado en las unidades de medida ronda el 15%, buscando mantener la sostenibilidad financiera del sistema público.

Traslado herida accidente vial helicóptero, hospital central.jpg
Salud actualizó su los valores de su Nomenclador; el aumento ronda el 30% interanual.

Salud actualizó su los valores de su Nomenclador; el aumento ronda el 30% interanual.

Salud: estos son los nuevos valores de las prestaciones

El sistema se rige por unidades de medida que han sufrido una actualización significativa. La Unidad Asistencial Mendocina (UAM), que regula las prácticas ambulatorias, se fijó en $17.000. Por su parte, la Unidad de Internación (UIM) ascendió a $13.000 y la Unidad Quirúrgica (UQM) a $140.000.

Bajo este nuevo esquema, los valores de las principales prestaciones a partir de marzo de 2026 serán:

  • Consulta Médica Ambulatoria: $17.000 (1 UAM).
  • Atención en Guardia: $25.500 (1,5 UAM).
  • Día de Internación Clínica (Adultos): $13.000 (1 UIM).
  • Internación Clínica Pediátrica (por día): $13.000 (1UIM).
  • Módulo de Acompañante (por día): $13.000 adicionales (Código INP.04). Es obligatorio adicionar este módulo para pacientes de hasta 15 años que se internen en servicios de pediatría o neonatología con un acompañante.
  • Electrocardiograma: $8.500 (0,5 UAM).
  • Ecografía Simple: $25.500 (1,5 UAM).
  • Ecografía Mamaria: $34.000 (2 UAM).
  • Eco Doppler: $51.000 (3 UAM).
  • Resonancia Magnética (rodilla, hombro, tobillo o muñeca): $136.000 (8 UAM).
  • Traslado en Ambulancia con Médico: $51.000 (3 UAM).
hospital central, cecilia quiroga, emergencias.jpg
La atención ambulatoria en la guardia tendrá un costo de 25.500 pesos.

La atención ambulatoria en la guardia tendrá un costo de 25.500 pesos.

Reforsal: un motor de recaudación para el sistema

Un punto clave en esta estructura es el REFORSAL (Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza). Este organismo, creado por la Ley 9.535, tiene como función principal optimizar la gestión financiera mediante el cobro de las prestaciones realizadas en nosocomios públicos a pacientes con cobertura de salud.

Desde su aplicación, la gestión ha demostrado una eficiencia sin precedentes: Mendoza ha logrado recaudar más de $27.000 millones provenientes de obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en los diferentes hospitales de la provincia.

hospital lagomaggiore
Reforsal: éstas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.

Reforsal: éstas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.

Reinversión en Salud Pública

El objetivo final de esta recaudación no es meramente administrativo. Los fondos recuperados por el REFORSAL se utilizan para la reinversión directa en el sistema sanitario. Esto incluye mejoras críticas en infraestructura y la adquisición de equipamiento esencial, como la compra de ambulancias de alta complejidad, asegurando que el fortalecimiento financiero se traduzca en una mejor calidad de atención para todos los mendocinos.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
Mendoza ha adquirido ambulancias de alta complejidad con los fondos recaudados del Reforsal.

Mendoza ha adquirido ambulancias de alta complejidad con los fondos recaudados del Reforsal.

La nueva normativa también estipula que los medicamentos y descartables excluidos de los módulos básicos deberán facturarse según los valores de mercado o el manual Alfabeta con un 35% de descuento, asegurando transparencia en el cobro a los financiadores.

nomenclador salud

Para tener en cuenta: Reforsal en Mendoza

¿Qué es el Reforsal y para qué sirve?

Es el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza. Su función es cobrar a las obras sociales, prepagas y seguros por la atención que sus afiliados reciben en hospitales públicos, además de facturar a extranjeros no residentes, para reinvertir ese dinero en el sistema público.

¿Quiénes deben pagar por la atención en hospitales públicos?

La atención sigue siendo gratuita para quienes no tienen cobertura médica. Solo se les factura a los pacientes que poseen obra social o prepaga (quienes deben presentar su carnet) y a los extranjeros que se encuentren en la provincia de forma temporal o con residencia precaria.

¿Cómo se calculan los nuevos costos de las prestaciones?

Los valores se determinan multiplicando la cantidad de "unidades" asignadas a cada práctica por el valor de la unidad de medida vigente (como la UAM de $17.000 para consultas o la UIM de $13.000 para internación). Estos valores se actualizaron en marzo de 2026 con un aumento promedio del 30% respecto al año anterior.

Temas
Seguí leyendo

Vacunación: las autoridades de Salud advierten sobre estafas telefónicas

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial

Descubrí cómo el viento Zonda impacta directamente en tu salud mental

Vacuna antigripal 2026: cómo anotarse y quiénes pueden aplicársela gratis

Paritarias: por qué los médicos rechazaron la primera oferta y cuál fue el aumento propuesto

Proponen crear el primer Centro de Salud Municipal Virtual en Godoy Cruz

De Misiones a Mendoza a pie: la historia del atleta que corre por el país para ganarle al cáncer

Iris Aguilar en Aconcagua Radio: "Adelantar la vacunación es clave para llegar protegidos al invierno"

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 5 de marzo en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Mendoza se diferencia en la licencia de conducir y mantiene el límite legal en los 18 años.
Seguridad vial y jóvenes

Mendoza, a contramano del país: no permite manejar a los 17 años

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras