Reforsal: Salud actualizó su Nomenclador con un aumento aproximado del 15% para el 2026.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, oficializó la actualización del Nomenclador de Servicios de Salud . El aumento establece un nuevo esquema tarifario para las prestaciones que los hospitales públicos facturan a obras sociales, prepagas y a extranjeros no residentes.

De acuerdo con la resolución, publicada en el Boletín Oficial , este ajuste responde a la necesidad de actualizar los valores en relación con los costos directos e indirectos de las prácticas sanitarias.

En comparación con el nomenclador previo de 2025, el incremento aproximado en las unidades de medida ronda el 15% , buscando mantener la sostenibilidad financiera del sistema público.

El sistema se rige por unidades de medida que han sufrido una actualización significativa. La Unidad Asistencial Mendocina (UAM) , que regula las prácticas ambulatorias, se fijó en $17.000 . Por su parte, la Unidad de Internación (UIM) ascendió a $13.000 y la Unidad Quirúrgica (UQM) a $140.000 .

Salud actualizó su los valores de su Nomenclador; el aumento ronda el 30% interanual.

Bajo este nuevo esquema, los valores de las principales prestaciones a partir de marzo de 2026 serán:

Consulta Médica Ambulatoria: $17.000 (1 UAM).

$17.000 (1 UAM). Atención en Guardia: $25.500 (1,5 UAM).

$25.500 (1,5 UAM). Día de Internación Clínica (Adultos): $13.000 (1 UIM).

$13.000 (1 UIM). Internación Clínica Pediátrica (por día): $13.000 (1UIM).

$13.000 (1UIM). Módulo de Acompañante (por día): $13.000 adicionales (Código INP.04). Es obligatorio adicionar este módulo para pacientes de hasta 15 años que se internen en servicios de pediatría o neonatología con un acompañante.

$13.000 adicionales (Código INP.04). Es obligatorio adicionar este módulo para pacientes de hasta 15 años que se internen en servicios de pediatría o neonatología con un acompañante. Electrocardiograma: $8.500 (0,5 UAM).

$8.500 (0,5 UAM). Ecografía Simple: $25.500 (1,5 UAM).

$25.500 (1,5 UAM). Ecografía Mamaria: $34.000 (2 UAM).

$34.000 (2 UAM). Eco Doppler: $51.000 (3 UAM).

$51.000 (3 UAM). Resonancia Magnética (rodilla, hombro, tobillo o muñeca): $136.000 (8 UAM).

$136.000 (8 UAM). Traslado en Ambulancia con Médico: $51.000 (3 UAM).

hospital central, cecilia quiroga, emergencias.jpg La atención ambulatoria en la guardia tendrá un costo de 25.500 pesos. Foto: Yemel Fil

Reforsal: un motor de recaudación para el sistema

Un punto clave en esta estructura es el REFORSAL (Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza). Este organismo, creado por la Ley 9.535, tiene como función principal optimizar la gestión financiera mediante el cobro de las prestaciones realizadas en nosocomios públicos a pacientes con cobertura de salud.

Desde su aplicación, la gestión ha demostrado una eficiencia sin precedentes: Mendoza ha logrado recaudar más de $27.000 millones provenientes de obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en los diferentes hospitales de la provincia.

hospital lagomaggiore Reforsal: éstas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.

Reinversión en Salud Pública

El objetivo final de esta recaudación no es meramente administrativo. Los fondos recuperados por el REFORSAL se utilizan para la reinversión directa en el sistema sanitario. Esto incluye mejoras críticas en infraestructura y la adquisición de equipamiento esencial, como la compra de ambulancias de alta complejidad, asegurando que el fortalecimiento financiero se traduzca en una mejor calidad de atención para todos los mendocinos.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Mendoza ha adquirido ambulancias de alta complejidad con los fondos recaudados del Reforsal. Foto: Yemel Fil

La nueva normativa también estipula que los medicamentos y descartables excluidos de los módulos básicos deberán facturarse según los valores de mercado o el manual Alfabeta con un 35% de descuento, asegurando transparencia en el cobro a los financiadores.

nomenclador salud

Para tener en cuenta: Reforsal en Mendoza

¿Qué es el Reforsal y para qué sirve?

Es el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza. Su función es cobrar a las obras sociales, prepagas y seguros por la atención que sus afiliados reciben en hospitales públicos, además de facturar a extranjeros no residentes, para reinvertir ese dinero en el sistema público.

¿Quiénes deben pagar por la atención en hospitales públicos?

La atención sigue siendo gratuita para quienes no tienen cobertura médica. Solo se les factura a los pacientes que poseen obra social o prepaga (quienes deben presentar su carnet) y a los extranjeros que se encuentren en la provincia de forma temporal o con residencia precaria.

¿Cómo se calculan los nuevos costos de las prestaciones?

Los valores se determinan multiplicando la cantidad de "unidades" asignadas a cada práctica por el valor de la unidad de medida vigente (como la UAM de $17.000 para consultas o la UIM de $13.000 para internación). Estos valores se actualizaron en marzo de 2026 con un aumento promedio del 30% respecto al año anterior.